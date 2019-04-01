Seçim Muğla Seydikemer Seçim Sonuçları – Seydikemer Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Seydikemer Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yakup Otgöz
Yakup Otgöz
AK Parti
%50,9
19.240 oy
Eşref Şen
Eşref Şen
İYİ Parti
%35,1
13.247 oy
Diğer
%14
5.302 oy
Muğla - Seydikemer İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 159 / 176
  • %90,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,9
  • %35,1
  • %11,4
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %50,9
  • %35,1
  • %11,4
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
  • %0
  • %36,3
  • %18,8
  • %0
  • %4,5
  • %40,4
  • %0
  • %36,3
  • %18,8
  • %0
  • %4,5
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Otgöz AK Parti
  • Eşref Şen İYİ Parti
  • İbrahim Ertürk CHP
  • Durmuş Korkmazoğlu DP
  • Perihan Kaplan BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen47.824
  • Kullanılan oy40.098
  • Geçerli oy37.789
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.930
  • 30 Mar 1442.481
  • 30 Mar 1439.950
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydikemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 159 / 176
  • %90,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,9
  • %50,9
  • %0
  • %50,9
  • %50,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,4
  • %35,1
  • %11,4
  • %46,4
  • %35,1
  • %11,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Otgöz AK Parti
  • Eşref Şen İYİ Parti
  • İbrahim Ertürk CHP
  • Durmuş Korkmazoğlu DP
  • Perihan Kaplan BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen47.824
  • Kullanılan oy40.098
  • Geçerli oy37.789
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.930
  • 30 Mar 1442.481
  • 30 Mar 1439.950
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydikemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Seydikemer Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 176
  • %90,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DP
  • BTP
  • %50,9
    19.240 oy
  • %35,1
    13.247 oy
  • %11,4
    4.293 oy
  • %1,4
    531 oy
  • %0,6
    209 oy
  • %50,9
    19.240 oy
  • %35,1
    13.247 oy
  • %11,4
    4.293 oy
  • %1,4
    531 oy
  • %0,6
    209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
    16.141 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,3
    14.517 oy
  • %1,8
    707 oy
  • %0,2
    68 oy
  • %40,4
    16.141 oy
  • %0
  • %36,3
    14.517 oy
  • %1,8
    707 oy
  • %0,2
    68 oy
  • SP
  • VP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    165 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    165 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    219 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,8
    7.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    219 oy
  • %0
  • %18,8
    7.508 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    523 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    523 oy
  • %0
  • %0,2
    63 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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