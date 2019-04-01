Seçim Muğla Ula Seçim Sonuçları – Ula Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ula Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Akkaya
İsmail Akkaya
AK Parti
%46,5
8.145 oy
Ümit Karaarslan
Ümit Karaarslan
CHP
%40,9
7.161 oy
Diğer
%13
2.222 oy
Muğla - Ula İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 74 / 74
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %46,5
  • %40,9
  • %10,7
  • %0
  • %0
  • %2
  • %46,5
  • %40,9
  • %10,7
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
  • %43
  • %0
  • %18
  • %0
  • %4,2
  • %34,8
  • %43
  • %0
  • %18
  • %0
  • %4,2
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
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Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
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Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Akkaya AK Parti
  • Ümit Karaarslan CHP
  • Bekir Tavas İYİ Parti
  • Fetehne Birol BTP
  • Mehmet Tiryaki VP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen20.515
  • Kullanılan oy18.476
  • Geçerli oy17.528
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.693
  • 30 Mar 1417.442
  • 30 Mar 1416.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ula Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 74 / 74
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
  • %40,9
  • %10,7
  • %51,6
  • %40,9
  • %10,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Akkaya AK Parti
  • Ümit Karaarslan CHP
  • Bekir Tavas İYİ Parti
  • Fetehne Birol BTP
  • Mehmet Tiryaki VP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen20.515
  • Kullanılan oy18.476
  • Geçerli oy17.528
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.693
  • 30 Mar 1417.442
  • 30 Mar 1416.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ula Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ula Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 74 / 74
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • VP
  • %46,5
    8.145 oy
  • %40,9
    7.161 oy
  • %10,7
    1.879 oy
  • %1
    173 oy
  • %0,6
    98 oy
  • %46,5
    8.145 oy
  • %40,9
    7.161 oy
  • %10,7
    1.879 oy
  • %1
    173 oy
  • %0,6
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
    5.733 oy
  • %43
    7.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,8
    5.733 oy
  • %43
    7.072 oy
  • %0
  • %0,1
    20 oy
  • %0
  • SP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,4
    72 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    72 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    39 oy
  • %18
    2.969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    60 oy
  • %0,3
    51 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %18
    2.969 oy
  • %0
  • %0,4
    60 oy
  • %0,3
    51 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    334 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    334 oy
  • %0
  • %0,5
    85 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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