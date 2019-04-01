Seçim Muğla Datça Seçim Sonuçları – Datça Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Datça Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdullah Gürsel Uçar
CHP
%55,6
7.757 oy
Feyzullah Gülada
Feyzullah Gülada
MHP
%40
5.587 oy
Diğer
%4
618 oy
Muğla - Datça İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,6
  • %40
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %55,6
  • %40
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %13,7
  • %0
  • %35,1
  • %0
  • %5,3
  • %46
  • %13,7
  • %0
  • %35,1
  • %0
  • %5,3
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Gürsel Uçar CHP
  • Feyzullah Gülada MHP
  • Levent Aslan İYİ Parti
  • Rasim Uslu BBP
  • Ömer Serkan İğci Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen17.656
  • Kullanılan oy14.451
  • Geçerli oy13.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.960
  • 30 Mar 1412.314
  • 30 Mar 1411.833
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Datça Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,4
  • %55,6
  • %2,8
  • %58,4
  • %55,6
  • %2,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %40
  • %40
  • %0
  • %40
  • %40
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Gürsel Uçar CHP
  • Feyzullah Gülada MHP
  • Levent Aslan İYİ Parti
  • Rasim Uslu BBP
  • Ömer Serkan İğci Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen17.656
  • Kullanılan oy14.451
  • Geçerli oy13.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.960
  • 30 Mar 1412.314
  • 30 Mar 1411.833
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Datça Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Datça Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %55,6
    7.757 oy
  • %40
    5.587 oy
  • %2,8
    393 oy
  • %0,4
    59 oy
  • %0,4
    57 oy
  • %55,6
    7.757 oy
  • %40
    5.587 oy
  • %2,8
    393 oy
  • %0,4
    59 oy
  • %0,4
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    5.446 oy
  • %13,7
    1.616 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %2,9
    344 oy
  • %46
    5.446 oy
  • %13,7
    1.616 oy
  • %0
  • %0,1
    10 oy
  • %2,9
    344 oy
  • VP
  • BTP
  • SP
  • AK Parti
  • HDP
  • %0,3
    48 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %35,1
    4.149 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %35,1
    4.149 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    117 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    117 oy
  • %0
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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