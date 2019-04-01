Seçim Muğla Menteşe Seçim Sonuçları – Menteşe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Menteşe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bahattin Gümüş
Bahattin Gümüş
CHP
%53,7
36.483 oy
Gültekin Akça
Gültekin Akça
AK Parti
%30,5
20.686 oy
Diğer
%16
10.739 oy
Muğla - Menteşe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 271 / 275
  • %98,5
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,7
  • %30,5
  • %7,5
  • %0
  • %0
  • %8,3
  • %53,7
  • %30,5
  • %7,5
  • %0
  • %0
  • %8,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %29,2
  • %0
  • %21,1
  • %0
  • %2,5
  • %47,2
  • %29,2
  • %0
  • %21,1
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
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Dalaman
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Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bahattin Gümüş CHP
  • Gültekin Akça AK Parti
  • Ayçin Evgeç Dalgıç İYİ Parti
  • Şenel Genç BTP
  • Cevdet Güven Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen82.111
  • Kullanılan oy71.369
  • Geçerli oy67.908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.267
  • 30 Mar 1467.862
  • 30 Mar 1464.635
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menteşe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 271 / 275
  • %98,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %61,2
  • %53,7
  • %7,5
  • %61,2
  • %53,7
  • %7,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %30,5
  • %30,5
  • %0
  • %30,5
  • %30,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bahattin Gümüş CHP
  • Gültekin Akça AK Parti
  • Ayçin Evgeç Dalgıç İYİ Parti
  • Şenel Genç BTP
  • Cevdet Güven Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen82.111
  • Kullanılan oy71.369
  • Geçerli oy67.908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.267
  • 30 Mar 1467.862
  • 30 Mar 1464.635
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Menteşe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Menteşe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 271 / 275
  • %98,5
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • Bağımsız
  • %53,7
    36.483 oy
  • %30,5
    20.686 oy
  • %7,5
    5.100 oy
  • %2,3
    1.595 oy
  • %1,7
    1.166 oy
  • %53,7
    36.483 oy
  • %30,5
    20.686 oy
  • %7,5
    5.100 oy
  • %2,3
    1.595 oy
  • %1,7
    1.166 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    30.500 oy
  • %29,2
    18.886 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,9
    553 oy
  • %47,2
    30.500 oy
  • %29,2
    18.886 oy
  • %0
  • %0,1
    63 oy
  • %0,9
    553 oy
  • DSP
  • DP
  • SP
  • TKP
  • MHP
  • %1,6
    1.113 oy
  • %1,4
    976 oy
  • %0,7
    500 oy
  • %0,4
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    1.113 oy
  • %1,4
    976 oy
  • %0,7
    500 oy
  • %0,4
    289 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    218 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,1
    13.607 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    218 oy
  • %0
  • %21,1
    13.607 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    336 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    336 oy
  • %0
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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