Seçim Muğla Milas Seçim Sonuçları – Milas Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Milas Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Tokat
Muhammet Tokat
CHP
%51,4
46.195 oy
Barış Saylak
Barış Saylak
AK Parti
%44,9
40.381 oy
Diğer
%4
3.350 oy
Muğla - Milas İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 366 / 374
  • %97,9
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,4
  • %44,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • %51,4
  • %44,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
  • %25,1
  • %20,8
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %50
  • %25,1
  • %20,8
  • %0
  • %0
  • %4,1
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
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Dalaman
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Datça
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Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Tokat CHP
  • Barış Saylak AK Parti
  • Ali Doğan Serçek DP
  • Mehmet Salih Ayas DSP
  • Emin Eren SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen107.842
  • Kullanılan oy93.079
  • Geçerli oy89.926
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.026
  • 30 Mar 1491.747
  • 30 Mar 1487.653
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Milas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 366 / 374
  • %97,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,4
  • %51,4
  • %0
  • %51,4
  • %51,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Tokat CHP
  • Barış Saylak AK Parti
  • Ali Doğan Serçek DP
  • Mehmet Salih Ayas DSP
  • Emin Eren SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen107.842
  • Kullanılan oy93.079
  • Geçerli oy89.926
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.026
  • 30 Mar 1491.747
  • 30 Mar 1487.653
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Milas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Milas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 366 / 374
  • %97,9
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %51,4
    46.195 oy
  • %44,9
    40.381 oy
  • %1,8
    1.611 oy
  • %0,5
    428 oy
  • %0,4
    396 oy
  • %51,4
    46.195 oy
  • %44,9
    40.381 oy
  • %1,8
    1.611 oy
  • %0,5
    428 oy
  • %0,4
    396 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
    43.804 oy
  • %25,1
    22.005 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    149 oy
  • %0,5
    401 oy
  • %50
    43.804 oy
  • %25,1
    22.005 oy
  • %0
  • %0,2
    149 oy
  • %0,5
    401 oy
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    356 oy
  • %0,3
    297 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    356 oy
  • %0,3
    297 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,8
    18.218 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0
  • %0
  • %20,8
    18.218 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    442 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.940 oy
  • %0
  • %0,5
    442 oy
  • %0
  • %2,2
    1.940 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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