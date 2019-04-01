Seçim Muğla Marmaris Seçim Sonuçları – Marmaris Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Marmaris Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Oktay
Mehmet Oktay
CHP
%44,7
24.464 oy
Serkan Yazıcı
Serkan Yazıcı
AK Parti
%34,8
19.044 oy
Diğer
%20
11.242 oy
Muğla - Marmaris İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 212 / 212
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %44,7
  • %34,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %20,5
  • %44,7
  • %34,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %20,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %35
  • %7,6
  • %0
  • %0
  • %7,7
  • %49,7
  • %35
  • %7,6
  • %0
  • %0
  • %7,7
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Oktay CHP
  • Serkan Yazıcı AK Parti
  • Muhammet Ali Acar DSP
  • Burak Karataşoğlu BTP
  • İlhan Özler SP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen68.515
  • Kullanılan oy56.135
  • Geçerli oy54.750
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.496
  • 30 Mar 1452.187
  • 30 Mar 1450.391
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaris Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 212 / 212
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,8
  • %34,8
  • %0
  • %34,8
  • %34,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Oktay CHP
  • Serkan Yazıcı AK Parti
  • Muhammet Ali Acar DSP
  • Burak Karataşoğlu BTP
  • İlhan Özler SP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen68.515
  • Kullanılan oy56.135
  • Geçerli oy54.750
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.496
  • 30 Mar 1452.187
  • 30 Mar 1450.391
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaris Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Marmaris Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 212 / 212
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • BTP
  • SP
  • %44,7
    24.464 oy
  • %34,8
    19.044 oy
  • %19,7
    10.803 oy
  • %0,5
    248 oy
  • %0,3
    191 oy
  • %44,7
    24.464 oy
  • %34,8
    19.044 oy
  • %19,7
    10.803 oy
  • %0,5
    248 oy
  • %0,3
    191 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    25.026 oy
  • %35
    17.657 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %49,7
    25.026 oy
  • %35
    17.657 oy
  • %0
  • %0,1
    49 oy
  • %0,1
    51 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,6
    3.822 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,6
    3.822 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    52 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,8
    2.411 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    757 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    2.411 oy
  • %0
  • %1,5
    757 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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