Seçim Muğla Bodrum Seçim Sonuçları – Bodrum Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bodrum Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Aras
Ahmet Aras
CHP
%46,1
43.919 oy
Mehmet Tosun
Mehmet Tosun
İYİ Parti
%34,1
32.468 oy
Diğer
%20
18.831 oy
Muğla - Bodrum İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 377 / 396
  • %95,2
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %46,1
  • %34,1
  • %16
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %46,1
  • %34,1
  • %16
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %0
  • %8,5
  • %36,4
  • %0
  • %4,2
  • %50,8
  • %0
  • %8,5
  • %36,4
  • %0
  • %4,2
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
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Dalaman
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Datça
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Fethiye
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Kavaklıdere
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Köyceğiz
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Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Aras CHP
  • Mehmet Tosun İYİ Parti
  • Tahir Ateş AK Parti
  • Halil İbrahim Kaynar DP
  • Şeref Bozkurt VP
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen129.113
  • Kullanılan oy97.604
  • Geçerli oy95.218
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.362
  • 30 Mar 1490.246
  • 30 Mar 1486.801
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bodrum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 377 / 396
  • %95,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %80,2
  • %46,1
  • %34,1
  • %80,2
  • %46,1
  • %34,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %16
  • %16
  • %0
  • %16
  • %16
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Aras CHP
  • Mehmet Tosun İYİ Parti
  • Tahir Ateş AK Parti
  • Halil İbrahim Kaynar DP
  • Şeref Bozkurt VP
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen129.113
  • Kullanılan oy97.604
  • Geçerli oy95.218
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14104.362
  • 30 Mar 1490.246
  • 30 Mar 1486.801
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bodrum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bodrum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 377 / 396
  • %95,2
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • DP
  • VP
  • %46,1
    43.919 oy
  • %34,1
    32.468 oy
  • %16
    15.260 oy
  • %2
    1.868 oy
  • %0,5
    514 oy
  • %46,1
    43.919 oy
  • %34,1
    32.468 oy
  • %16
    15.260 oy
  • %2
    1.868 oy
  • %0,5
    514 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    44.138 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,5
    7.396 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    44.138 oy
  • %0
  • %8,5
    7.396 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • TKP
  • SP
  • %0,4
    391 oy
  • %0,2
    197 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,1
    142 oy
  • %0,4
    391 oy
  • %0,2
    197 oy
  • %0,2
    187 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,1
    142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    98 oy
  • %0,1
    104 oy
  • %3,4
    2.921 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,1
    104 oy
  • %3,4
    2.921 oy
  • %0
  • %0,1
    97 oy
  • Diğer
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    90 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    90 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,4
    31.613 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %36,4
    31.613 oy
  • %0
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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