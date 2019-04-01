Seçim Muğla Yatağan Seçim Sonuçları – Yatağan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yatağan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Toksöz
Mustafa Toksöz
AK Parti
%52
15.982 oy
Halil Arslan
CHP
%40,9
12.563 oy
Diğer
%7
2.176 oy
Muğla - Yatağan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 126 / 129
  • %97,7
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52
  • %40,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %52
  • %40,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
  • %34,3
  • %30,8
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %33,4
  • %34,3
  • %30,8
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
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Dalaman
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Datça
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Fethiye
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Kavaklıdere
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Köyceğiz
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Marmaris
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Menteşe
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Milas
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Ortaca
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Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Toksöz AK Parti
  • Halil Arslan CHP
  • Mehmet Serhat Serdaroğlu DP
  • Ercan Kuşcu BTP
  • Hayrettin Yaya SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen35.749
  • Kullanılan oy31.969
  • Geçerli oy30.721
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.425
  • 30 Mar 1433.459
  • 30 Mar 1431.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yatağan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 126 / 129
  • %97,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52
  • %52
  • %0
  • %52
  • %52
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
  • %40,9
  • %0
  • %40,9
  • %40,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Toksöz AK Parti
  • Halil Arslan CHP
  • Mehmet Serhat Serdaroğlu DP
  • Ercan Kuşcu BTP
  • Hayrettin Yaya SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen35.749
  • Kullanılan oy31.969
  • Geçerli oy30.721
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.425
  • 30 Mar 1433.459
  • 30 Mar 1431.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yatağan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yatağan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 126 / 129
  • %97,7
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • BTP
  • SP
  • %52
    15.982 oy
  • %40,9
    12.563 oy
  • %5,7
    1.765 oy
  • %0,5
    159 oy
  • %0,5
    142 oy
  • %52
    15.982 oy
  • %40,9
    12.563 oy
  • %5,7
    1.765 oy
  • %0,5
    159 oy
  • %0,5
    142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
    10.567 oy
  • %34,3
    10.875 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %0,6
    175 oy
  • %33,4
    10.567 oy
  • %34,3
    10.875 oy
  • %0
  • %0,2
    56 oy
  • %0,6
    175 oy
  • TKP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,8
    9.757 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %30,8
    9.757 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    123 oy
  • %0
  • %0,2
    50 oy
  • %0
  • %0,4
    123 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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