Seçim Muğla Köyceğiz Seçim Sonuçları – Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kamil Ceylan
Kamil Ceylan
AK Parti
%49,1
11.682 oy
Hüseyin Erol
CHP
%48
11.421 oy
Diğer
%3
695 oy
Muğla - Köyceğiz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,1
  • %48
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %49,1
  • %48
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %46
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %46
  • %46
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kamil Ceylan AK Parti
  • Hüseyin Erol CHP
  • Fatma Karasakal BTP
  • Ali İzcioğlu VP
  • Sayit Aydın SP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen27.991
  • Kullanılan oy25.048
  • Geçerli oy23.798
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.089
  • 30 Mar 1423.175
  • 30 Mar 1422.203
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köyceğiz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,1
  • %49,1
  • %0
  • %49,1
  • %49,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48
  • %48
  • %0
  • %48
  • %48
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kamil Ceylan AK Parti
  • Hüseyin Erol CHP
  • Fatma Karasakal BTP
  • Ali İzcioğlu VP
  • Sayit Aydın SP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen27.991
  • Kullanılan oy25.048
  • Geçerli oy23.798
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.089
  • 30 Mar 1423.175
  • 30 Mar 1422.203
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köyceğiz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Köyceğiz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BTP
  • VP
  • SP
  • %49,1
    11.682 oy
  • %48
    11.421 oy
  • %1,2
    293 oy
  • %1
    233 oy
  • %0,7
    169 oy
  • %49,1
    11.682 oy
  • %48
    11.421 oy
  • %1,2
    293 oy
  • %1
    233 oy
  • %0,7
    169 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    10.213 oy
  • %46
    10.217 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    92 oy
  • %46
    10.213 oy
  • %46
    10.217 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %0
  • %0,4
    92 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,8
    1.511 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,8
    1.511 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    63 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    63 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.386 / 2.389
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36
    217.270 oy
  • %28,4
    171.455 oy
  • %26,7
    160.953 oy
  • %3,8
    22.973 oy
  • %3,1
    18.736 oy
  • %36
    217.270 oy
  • %28,4
    171.455 oy
  • %26,7
    160.953 oy
  • %3,8
    22.973 oy
  • %3,1
    18.736 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,9
    5.143 oy
  • %0,6
    3.332 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %0,2
    1.405 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    5.143 oy
  • %0,6
    3.332 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %0,2
    1.405 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %18
    99.968 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Muğla Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçları Muğla Köyceğiz İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Muğla İlçe Seçim Sonuçları Muğla Köyceğiz Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayları