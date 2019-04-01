Seçim Muğla Dalaman Seçim Sonuçları – Dalaman Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dalaman Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Karakuş
Muhammet Karakuş
AK Parti
%37
9.086 oy
Muhammet Şaşmaz
Muhammet Şaşmaz
CHP
%25
6.126 oy
Diğer
%38
9.328 oy
Muğla - Dalaman İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 94 / 98
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %37
  • %25
  • %20,9
  • %0
  • %0
  • %17,1
  • %37
  • %25
  • %20,9
  • %0
  • %0
  • %17,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
  • %32,5
  • %0
  • %32,2
  • %0
  • %2,8
  • %32,5
  • %32,5
  • %0
  • %32,2
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Karakuş AK Parti
  • Muhammet Şaşmaz CHP
  • Sedat Kızıl İYİ Parti
  • Beyhan Korkut DP
  • Recep Bozkurt BBP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen29.527
  • Kullanılan oy25.135
  • Geçerli oy24.540
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.612
  • 30 Mar 1423.415
  • 30 Mar 1422.393
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dalaman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 94 / 98
  • %95,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,9
  • %25
  • %20,9
  • %45,9
  • %25
  • %20,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37
  • %37
  • %0
  • %37
  • %37
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
Bodrum
yukleniyor
Dalaman
yukleniyor
Datça
yukleniyor
Fethiye
yukleniyor
Kavaklıdere
yukleniyor
Köyceğiz
yukleniyor
Marmaris
yukleniyor
Menteşe
yukleniyor
Milas
yukleniyor
Ortaca
yukleniyor
Seydikemer
yukleniyor
Ula
yukleniyor
Yatağan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Karakuş AK Parti
  • Muhammet Şaşmaz CHP
  • Sedat Kızıl İYİ Parti
  • Beyhan Korkut DP
  • Recep Bozkurt BBP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen29.527
  • Kullanılan oy25.135
  • Geçerli oy24.540
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.612
  • 30 Mar 1423.415
  • 30 Mar 1422.393
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dalaman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dalaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 94 / 98
  • %95,9
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • Diğer
  • %37
    9.086 oy
  • %25
    6.126 oy
  • %20,9
    5.129 oy
  • %14,8
    3.622 oy
  • %0,9
    214 oy
  • %37
    9.086 oy
  • %25
    6.126 oy
  • %20,9
    5.129 oy
  • %14,8
    3.622 oy
  • %0,9
    214 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    7.281 oy
  • %32,5
    7.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,5
    7.281 oy
  • %32,5
    7.285 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • VP
  • MHP
  • %0,6
    139 oy
  • %0,5
    111 oy
  • %0,3
    77 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    139 oy
  • %0,5
    111 oy
  • %0,3
    77 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    125 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,6
    124 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,2
    7.204 oy
  • %0,6
    125 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,6
    124 oy
  • %0
  • %32,2
    7.204 oy
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    227 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
    227 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.334 / 2.389
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • %36,2
    213.312 oy
  • %28,3
    166.674 oy
  • %26,6
    156.798 oy
  • %3,7
    21.704 oy
  • %3
    17.870 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • %0,1
    797 oy
  • DSP
  • SP
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %0,8
    4.940 oy
  • %0,5
    3.180 oy
  • %0,3
    1.849 oy
  • %0,3
    1.561 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18
    99.968 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.783 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2.783 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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