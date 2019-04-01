Seçim Kars Selim Seçim Sonuçları – Selim Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Selim Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Coşkun Altun
Coşkun Altun
AK Parti
%41,8
1.236 oy
İlyas Barış Koç
CHP
%36,2
1.072 oy
Diğer
%22
651 oy
Kars - Selim İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,8
  • %36,2
  • %2,1
  • %1,6
  • %0
  • %18,4
  • %41,8
  • %36,2
  • %2,1
  • %1,6
  • %0
  • %18,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
  • %25,3
  • %0
  • %8,5
  • %7
  • %16,9
  • %42,2
  • %25,3
  • %0
  • %8,5
  • %7
  • %16,9
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
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Digor
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Kağızman
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Merkez
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Sarıkamış
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Selim
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Susuz
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Coşkun Altun AK Parti
  • İlyas Barış Koç CHP
  • Sayım Aldağ SP
  • Nazim İrfan Tanrıkulu İYİ Parti
  • Kayahan Avcı MHP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen3.629
  • Kullanılan oy3.085
  • Geçerli oy2.959
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.328
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.715
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,3
  • %41,8
  • %1,6
  • %43,3
  • %41,8
  • %1,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,3
  • %36,2
  • %2,1
  • %38,3
  • %36,2
  • %2,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
yukleniyor
Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Coşkun Altun AK Parti
  • İlyas Barış Koç CHP
  • Sayım Aldağ SP
  • Nazim İrfan Tanrıkulu İYİ Parti
  • Kayahan Avcı MHP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen3.629
  • Kullanılan oy3.085
  • Geçerli oy2.959
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.328
  • 30 Mar 142.849
  • 30 Mar 142.715
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selim Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Selim Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %41,8
    1.236 oy
  • %36,2
    1.072 oy
  • %18,1
    537 oy
  • %2,1
    61 oy
  • %1,6
    46 oy
  • %41,8
    1.236 oy
  • %36,2
    1.072 oy
  • %18,1
    537 oy
  • %2,1
    61 oy
  • %1,6
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
    1.147 oy
  • %25,3
    688 oy
  • %0,8
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,5
    231 oy
  • %42,2
    1.147 oy
  • %25,3
    688 oy
  • %0,8
    23 oy
  • %0
  • %8,5
    231 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    13 oy
  • %7
    191 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %7
    191 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,5
    422 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,5
    422 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    273 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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