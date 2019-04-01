Seçim Kars Kağızman Seçim Sonuçları – Kağızman Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kağızman Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nevzat Yıldız
Nevzat Yıldız
MHP
%37,6
3.555 oy
Nuri Turan
Nuri Turan
AK Parti
%32,8
3.104 oy
Diğer
%29
2.796 oy
Kars - Kağızman İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %37,6
  • %32,8
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %37,6
  • %32,8
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
  • %21,8
  • %36,7
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %39
  • %21,8
  • %36,7
  • %0
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
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Digor
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Sarıkamış
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Selim
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Susuz
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nevzat Yıldız MHP
  • Nuri Turan AK Parti
  • Gögerçin Aras HDP
  • Mustafa Yemek SP
  • Fatıma Pehlivan BTP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen12.617
  • Kullanılan oy10.004
  • Geçerli oy9.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.013
  • 30 Mar 149.761
  • 30 Mar 149.346
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kağızman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %70,4
  • %37,6
  • %32,8
  • %70,4
  • %37,6
  • %32,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %28,9
  • %0
  • %28,9
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
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Digor
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Kağızman
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Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nevzat Yıldız MHP
  • Nuri Turan AK Parti
  • Gögerçin Aras HDP
  • Mustafa Yemek SP
  • Fatıma Pehlivan BTP
  • Katılım oranı % 79,3
  • Toplam seçmen12.617
  • Kullanılan oy10.004
  • Geçerli oy9.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.013
  • 30 Mar 149.761
  • 30 Mar 149.346
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kağızman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kağızman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %37,6
    3.555 oy
  • %32,8
    3.104 oy
  • %28,9
    2.735 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %37,6
    3.555 oy
  • %32,8
    3.104 oy
  • %28,9
    2.735 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    3.648 oy
  • %21,8
    2.040 oy
  • %36,7
    3.427 oy
  • %1,2
    111 oy
  • %1,3
    120 oy
  • %39
    3.648 oy
  • %21,8
    2.040 oy
  • %36,7
    3.427 oy
  • %1,2
    111 oy
  • %1,3
    120 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    273 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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