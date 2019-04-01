Seçim Kars Digor Seçim Sonuçları – Digor Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Digor Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nebi Kerenciler
Nebi Kerenciler
AK Parti
%58,6
822 oy
Mustafa Özyağci
Mustafa Özyağci
HDP
%40,2
564 oy
Diğer
%1
16 oy
Kars - Digor İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %58,6
  • %40,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %58,6
  • %40,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %51,9
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %44,2
  • %51,9
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
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Digor
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Kağızman
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Merkez
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Sarıkamış
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Selim
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Susuz
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nebi Kerenciler AK Parti
  • Mustafa Özyağci HDP
  • Özkan Malkoç SP
  • Eda Tokgöz BTP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.764
  • Kullanılan oy1.504
  • Geçerli oy1.402
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.647
  • 30 Mar 141.343
  • 30 Mar 141.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Digor Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,6
  • %58,6
  • %0
  • %58,6
  • %58,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %40,2
  • %0
  • %40,2
Tüm Partiler
ARP DGR KĞZ MER SRK SLM SUS AKY
Akyaka
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Arpaçay
yukleniyor
Digor
yukleniyor
Kağızman
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıkamış
yukleniyor
Selim
yukleniyor
Susuz
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nebi Kerenciler AK Parti
  • Mustafa Özyağci HDP
  • Özkan Malkoç SP
  • Eda Tokgöz BTP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen1.764
  • Kullanılan oy1.504
  • Geçerli oy1.402
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.647
  • 30 Mar 141.343
  • 30 Mar 141.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Digor Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Digor Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %58,6
    822 oy
  • %40,2
    564 oy
  • %0,7
    10 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,6
    822 oy
  • %40,2
    564 oy
  • %0,7
    10 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    559 oy
  • %51,9
    656 oy
  • %0,6
    8 oy
  • %1,1
    14 oy
  • %2,2
    28 oy
  • %44,2
    559 oy
  • %51,9
    656 oy
  • %0,6
    8 oy
  • %1,1
    14 oy
  • %2,2
    28 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kars İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kars ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kars Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 167 / 167
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • %29,5
    12.172 oy
  • %26,6
    10.947 oy
  • %22,2
    9.127 oy
  • %18,5
    7.607 oy
  • %2,3
    930 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %19,3
    7.566 oy
  • %28,4
    11.116 oy
  • %25,1
    9.840 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    224 oy
  • %0,3
    120 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • %0,8
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %25
    9.807 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    273 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    273 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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