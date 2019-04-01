Seçim Aydın Germencik Seçim Sonuçları – Germencik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Germencik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fuat Öndeş
Fuat Öndeş
CHP
%57,5
16.155 oy
İsmet Akın
İsmet Akın
MHP
%41
11.519 oy
Diğer
%2
446 oy
Aydın - Germencik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,5
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %57,5
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,8
  • %40,3
  • %16,8
  • %0
  • %0
  • %12,2
  • %30,8
  • %40,3
  • %16,8
  • %0
  • %0
  • %12,2
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fuat Öndeş CHP
  • İsmet Akın MHP
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Veli Gelir VP
  • İbrahim Ayaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen32.245
  • Kullanılan oy29.347
  • Geçerli oy28.120
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.124
  • 30 Mar 1428.999
  • 30 Mar 1427.458
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Germencik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %41
  • %41
  • %0
  • %41
  • %41
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fuat Öndeş CHP
  • İsmet Akın MHP
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Veli Gelir VP
  • İbrahim Ayaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen32.245
  • Kullanılan oy29.347
  • Geçerli oy28.120
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.124
  • 30 Mar 1428.999
  • 30 Mar 1427.458
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Germencik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Germencik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • Bağımsız
  • %57,5
    16.155 oy
  • %41
    11.519 oy
  • %0,6
    168 oy
  • %0,5
    145 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %57,5
    16.155 oy
  • %41
    11.519 oy
  • %0,6
    168 oy
  • %0,5
    145 oy
  • %0,3
    74 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,8
    8.450 oy
  • %40,3
    11.055 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,8
    2.970 oy
  • %30,8
    8.450 oy
  • %40,3
    11.055 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %10,8
    2.970 oy
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    58 oy
  • %16,8
    4.604 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %16,8
    4.604 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    19 oy
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    111 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    111 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Aydın Germencik Yerel Seçim Sonuçları Aydın Germencik İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Aydın İlçe Seçim Sonuçları Aydın Germencik Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Aydın Germencik Belediye Başkan Adayları