Seçim Aydın İncirliova Seçim Sonuçları – İncirliova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İncirliova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Gürşat Kale
Gürşat Kale
MHP
%37,8
10.321 oy
Aytekin Kaya
Aytekin Kaya
İYİ Parti
%37,2
10.159 oy
Diğer
%25
6.806 oy
Aydın - İncirliova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 107 / 120
  • %89,2
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %37,8
  • %37,2
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %23,7
  • %37,8
  • %37,2
  • %1,2
  • %0
  • %0
  • %23,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
  • %0
  • %0
  • %32,6
  • %31,6
  • %2,4
  • %33,4
  • %0
  • %0
  • %32,6
  • %31,6
  • %2,4
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gürşat Kale MHP
  • Aytekin Kaya İYİ Parti
  • Ayhan Yener DSP
  • Şerif Temel Bağımsız
  • Fikret Kaya HDP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen37.150
  • Kullanılan oy28.216
  • Geçerli oy27.286
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.449
  • 30 Mar 1429.934
  • 30 Mar 1428.243
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İncirliova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 107 / 120
  • %89,2
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %37,8
  • %37,8
  • %0
  • %37,8
  • %37,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Gürşat Kale MHP
  • Aytekin Kaya İYİ Parti
  • Ayhan Yener DSP
  • Şerif Temel Bağımsız
  • Fikret Kaya HDP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen37.150
  • Kullanılan oy28.216
  • Geçerli oy27.286
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.449
  • 30 Mar 1429.934
  • 30 Mar 1428.243
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İncirliova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İncirliova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 107 / 120
  • %89,2
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %37,8
    10.321 oy
  • %37,2
    10.159 oy
  • %17,6
    4.803 oy
  • %4,3
    1.162 oy
  • %1,2
    337 oy
  • %37,8
    10.321 oy
  • %37,2
    10.159 oy
  • %17,6
    4.803 oy
  • %4,3
    1.162 oy
  • %1,2
    337 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
    9.434 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %1,4
    389 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,4
    9.434 oy
  • %0
  • %0,1
    25 oy
  • %1,4
    389 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,9
    248 oy
  • %0,4
    108 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,9
    248 oy
  • %0,4
    108 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    36 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
    9.206 oy
  • %31,6
    8.926 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0,3
    73 oy
  • %32,6
    9.206 oy
  • %31,6
    8.926 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0,3
    73 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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