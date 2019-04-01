Seçim Aydın Sultanhisar Seçim Sonuçları – Sultanhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sultanhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Yıldırımkaya
Osman Yıldırımkaya
CHP
%52,6
7.076 oy
Ertegün Ünal
Ertegün Ünal
AK Parti
%46,5
6.257 oy
Diğer
%0
120 oy
Aydın - Sultanhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,6
  • %46,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %52,6
  • %46,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
  • %30
  • %22,4
  • %0
  • %0
  • %12,1
  • %35,5
  • %30
  • %22,4
  • %0
  • %0
  • %12,1
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Yıldırımkaya CHP
  • Ertegün Ünal AK Parti
  • Selma Yıldız SP
  • Numan Terzioğlu VP
  • Yılmaz Durdu BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen15.574
  • Kullanılan oy14.169
  • Geçerli oy13.453
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.697
  • 30 Mar 1414.602
  • 30 Mar 1413.841
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sultanhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,6
  • %52,6
  • %0
  • %52,6
  • %52,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Yıldırımkaya CHP
  • Ertegün Ünal AK Parti
  • Selma Yıldız SP
  • Numan Terzioğlu VP
  • Yılmaz Durdu BTP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen15.574
  • Kullanılan oy14.169
  • Geçerli oy13.453
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.697
  • 30 Mar 1414.602
  • 30 Mar 1413.841
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sultanhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sultanhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %52,6
    7.076 oy
  • %46,5
    6.257 oy
  • %0,4
    58 oy
  • %0,3
    36 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %52,6
    7.076 oy
  • %46,5
    6.257 oy
  • %0,4
    58 oy
  • %0,3
    36 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
    4.907 oy
  • %30
    4.159 oy
  • %0,3
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %35,5
    4.907 oy
  • %30
    4.159 oy
  • %0,3
    47 oy
  • %0
  • %0,1
    12 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    441 oy
  • %22,4
    3.096 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,2
    441 oy
  • %22,4
    3.096 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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