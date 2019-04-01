Seçim Aydın Kuşadası Seçim Sonuçları – Kuşadası Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kuşadası Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Günel
Ömer Günel
CHP
%57,5
37.793 oy
Fuat Akdogan
Fuat Akdogan
AK Parti
%40,7
26.704 oy
Diğer
%1
1.178 oy
Aydın - Kuşadası İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 262 / 262
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,5
  • %40,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %57,5
  • %40,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
  • %28,2
  • %9,2
  • %0
  • %0
  • %4
  • %58,6
  • %28,2
  • %9,2
  • %0
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Günel CHP
  • Fuat Akdogan AK Parti
  • Mahsum Bulan SP
  • Hayrullah Susar DSP
  • İbrahim Ergül VP
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen85.077
  • Kullanılan oy67.173
  • Geçerli oy65.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.753
  • 30 Mar 1460.001
  • 30 Mar 1457.909
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuşadası Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 262 / 262
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • %57,5
  • %57,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,7
  • %40,7
  • %0
  • %40,7
  • %40,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Günel CHP
  • Fuat Akdogan AK Parti
  • Mahsum Bulan SP
  • Hayrullah Susar DSP
  • İbrahim Ergül VP
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen85.077
  • Kullanılan oy67.173
  • Geçerli oy65.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1469.753
  • 30 Mar 1460.001
  • 30 Mar 1457.909
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuşadası Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kuşadası Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 262 / 262
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %57,5
    37.793 oy
  • %40,7
    26.704 oy
  • %0,6
    409 oy
  • %0,6
    370 oy
  • %0,5
    318 oy
  • %57,5
    37.793 oy
  • %40,7
    26.704 oy
  • %0,6
    409 oy
  • %0,6
    370 oy
  • %0,5
    318 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
    33.918 oy
  • %28,2
    16.356 oy
  • %0,3
    148 oy
  • %0,3
    169 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,6
    33.918 oy
  • %28,2
    16.356 oy
  • %0,3
    148 oy
  • %0,3
    169 oy
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    75 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    75 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,2
    5.336 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    50 oy
  • %0
  • %9,2
    5.336 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    144 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    1.635 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %0
  • %0
  • %2,8
    1.635 oy

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Aydın Kuşadası Yerel Seçim Sonuçları Aydın Kuşadası İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Aydın İlçe Seçim Sonuçları Aydın Kuşadası Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayları