Seçim Aydın Köşk Seçim Sonuçları – Köşk Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Köşk Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nuri Güler
Nuri Güler
AK Parti
%53,3
9.635 oy
Veli Tuna
Veli Tuna
İYİ Parti
%45
8.130 oy
Diğer
%2
315 oy
Aydın - Köşk İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %53,3
  • %45
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %53,3
  • %45
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
  • %0
  • %0
  • %36,8
  • %12,5
  • %5,1
  • %45,6
  • %0
  • %0
  • %36,8
  • %12,5
  • %5,1
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nuri Güler AK Parti
  • Veli Tuna İYİ Parti
  • Tayfun Suh HDP
  • Niyazi Arslan SP
  • Osman Terzi VP
  • Katılım oranı % 91,2
  • Toplam seçmen20.507
  • Kullanılan oy18.695
  • Geçerli oy18.080
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.818
  • 30 Mar 1418.653
  • 30 Mar 1417.327
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köşk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %45
  • %45
  • %0
  • %45
  • %45
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nuri Güler AK Parti
  • Veli Tuna İYİ Parti
  • Tayfun Suh HDP
  • Niyazi Arslan SP
  • Osman Terzi VP
  • Katılım oranı % 91,2
  • Toplam seçmen20.507
  • Kullanılan oy18.695
  • Geçerli oy18.080
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.818
  • 30 Mar 1418.653
  • 30 Mar 1417.327
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köşk Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Köşk Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %53,3
    9.635 oy
  • %45
    8.130 oy
  • %0,9
    165 oy
  • %0,3
    59 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %53,3
    9.635 oy
  • %45
    8.130 oy
  • %0,9
    165 oy
  • %0,3
    59 oy
  • %0,2
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
    7.901 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    120 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %45,6
    7.901 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    120 oy
  • %0,1
    9 oy
  • VP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    32 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0
    8 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %3,2
    552 oy
  • %36,8
    6.375 oy
  • %12,5
    2.160 oy
  • %0
  • %0,2
    27 oy
  • %3,2
    552 oy
  • %36,8
    6.375 oy
  • %12,5
    2.160 oy
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    78 oy
  • %0,4
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    78 oy
  • %0,4
    65 oy
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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