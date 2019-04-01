Seçim Aydın Efeler Seçim Sonuçları – Efeler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Efeler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Fatih Atay
Mehmet Fatih Atay
CHP
%45,7
74.849 oy
Ümmet Akın
Ümmet Akın
MHP
%35,8
58.495 oy
Diğer
%18
30.268 oy
Aydın - Efeler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 629 / 661
  • %95,2
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,7
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18,5
  • %45,7
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %18,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,8
  • %29,8
  • %28,7
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • %35,8
  • %29,8
  • %28,7
  • %0
  • %0
  • %5,7
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Atay CHP
  • Ümmet Akın MHP
  • Mehmet Mesut Özakcan DP
  • Nimet Güryeli SP
  • Can Karabulut DSP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen210.897
  • Kullanılan oy171.227
  • Geçerli oy163.612
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14192.182
  • 30 Mar 14173.588
  • 30 Mar 14165.664
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Efeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 629 / 661
  • %95,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %35,8
  • %35,8
  • %0
  • %35,8
  • %35,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Fatih Atay CHP
  • Ümmet Akın MHP
  • Mehmet Mesut Özakcan DP
  • Nimet Güryeli SP
  • Can Karabulut DSP
  • Katılım oranı % 85,2
  • Toplam seçmen210.897
  • Kullanılan oy171.227
  • Geçerli oy163.612
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14192.182
  • 30 Mar 14173.588
  • 30 Mar 14165.664
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Efeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Efeler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 629 / 661
  • %95,2
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • Diğer
  • %45,7
    74.849 oy
  • %35,8
    58.495 oy
  • %14,6
    23.847 oy
  • %1,2
    1.939 oy
  • %1,1
    1.853 oy
  • %45,7
    74.849 oy
  • %35,8
    58.495 oy
  • %14,6
    23.847 oy
  • %1,2
    1.939 oy
  • %1,1
    1.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,8
    59.320 oy
  • %29,8
    49.412 oy
  • %0,4
    715 oy
  • %0,4
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,8
    59.320 oy
  • %29,8
    49.412 oy
  • %0,4
    715 oy
  • %0,4
    664 oy
  • %0
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,9
    1.515 oy
  • %0,4
    681 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    1.515 oy
  • %0,4
    681 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    352 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    209 oy
  • %3,2
    5.258 oy
  • %28,7
    47.547 oy
  • %0,2
    352 oy
  • %0
  • %0,1
    209 oy
  • %3,2
    5.258 oy
  • %28,7
    47.547 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    1.080 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    1.080 oy
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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