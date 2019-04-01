Seçim Aydın Koçarlı Seçim Sonuçları – Koçarlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Koçarlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nedim Kaplan
Nedim Kaplan
AK Parti
%53,1
9.335 oy
Mutlu Öztürk
Mutlu Öztürk
CHP
%46,5
8.174 oy
Diğer
%1
80 oy
Aydın - Koçarlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,1
  • %46,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %53,1
  • %46,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %40,6
  • %18,2
  • %0
  • %0
  • %1
  • %40,1
  • %40,6
  • %18,2
  • %0
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nedim Kaplan AK Parti
  • Mutlu Öztürk CHP
  • Onur Altınkaynak VP
  • Erkan Kılınç SP
  • Mustafa Çamoğlu BTP
  • Katılım oranı % 95,1
  • Toplam seçmen19.213
  • Kullanılan oy18.270
  • Geçerli oy17.589
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.648
  • 30 Mar 1417.600
  • 30 Mar 1416.855
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Koçarlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nedim Kaplan AK Parti
  • Mutlu Öztürk CHP
  • Onur Altınkaynak VP
  • Erkan Kılınç SP
  • Mustafa Çamoğlu BTP
  • Katılım oranı % 95,1
  • Toplam seçmen19.213
  • Kullanılan oy18.270
  • Geçerli oy17.589
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.648
  • 30 Mar 1417.600
  • 30 Mar 1416.855
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Koçarlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Koçarlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %53,1
    9.335 oy
  • %46,5
    8.174 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %53,1
    9.335 oy
  • %46,5
    8.174 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    6.762 oy
  • %40,6
    6.842 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %40,1
    6.762 oy
  • %40,6
    6.842 oy
  • %0
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    29 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,2
    3.076 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,2
    3.076 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    27 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.750 / 2.754
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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