Seçim Aydın Bozdoğan Seçim Sonuçları – Bozdoğan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozdoğan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ufuk Altıntaş
Ufuk Altıntaş
AK Parti
%50,5
11.946 oy
Salim Tümer Apaydın
Salim Tümer Apaydın
CHP
%47,7
11.286 oy
Diğer
%1
407 oy
Aydın - Bozdoğan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 106 / 106
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,5
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %50,5
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
  • %35,8
  • %30,3
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %31,8
  • %35,8
  • %30,3
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
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Buharkent
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Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ufuk Altıntaş AK Parti
  • Salim Tümer Apaydın CHP
  • Talha Kayaoğulları SP
  • Uğur Aykaç VP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen26.543
  • Kullanılan oy24.882
  • Geçerli oy23.639
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.641
  • 30 Mar 1425.071
  • 30 Mar 1423.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozdoğan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 106 / 106
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,5
  • %50,5
  • %0
  • %50,5
  • %50,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ufuk Altıntaş AK Parti
  • Salim Tümer Apaydın CHP
  • Talha Kayaoğulları SP
  • Uğur Aykaç VP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen26.543
  • Kullanılan oy24.882
  • Geçerli oy23.639
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.641
  • 30 Mar 1425.071
  • 30 Mar 1423.141
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozdoğan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozdoğan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 106 / 106
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • MHP
  • %50,5
    11.946 oy
  • %47,7
    11.286 oy
  • %1,1
    255 oy
  • %0,6
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,5
    11.946 oy
  • %47,7
    11.286 oy
  • %1,1
    255 oy
  • %0,6
    152 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
    7.369 oy
  • %35,8
    8.283 oy
  • %1,4
    328 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,3
    7.008 oy
  • %31,8
    7.369 oy
  • %35,8
    8.283 oy
  • %1,4
    328 oy
  • %0
  • %30,3
    7.008 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    52 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    101 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    101 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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