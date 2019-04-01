Seçim Aydın Karacasu Seçim Sonuçları – Karacasu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karacasu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeki İnal
Zeki İnal
MHP
%52
6.574 oy
Mustafa Büyükyapıcı
Mustafa Büyükyapıcı
CHP
%45
5.679 oy
Diğer
%3
380 oy
Aydın - Karacasu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52
  • %45
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3
  • %52
  • %45
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,6
  • %44,5
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %27,6
  • %44,5
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki İnal MHP
  • Mustafa Büyükyapıcı CHP
  • Mehmet Ali Çiçek VP
  • Zeynel Alaca SP
  • Derya Çoban BTP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen14.946
  • Kullanılan oy13.697
  • Geçerli oy12.633
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.168
  • 30 Mar 1414.077
  • 30 Mar 1413.194
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacasu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %52
  • %52
  • %0
  • %52
  • %52
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45
  • %45
  • %0
  • %45
  • %45
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki İnal MHP
  • Mustafa Büyükyapıcı CHP
  • Mehmet Ali Çiçek VP
  • Zeynel Alaca SP
  • Derya Çoban BTP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen14.946
  • Kullanılan oy13.697
  • Geçerli oy12.633
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.168
  • 30 Mar 1414.077
  • 30 Mar 1413.194
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacasu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karacasu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 64 / 64
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %52
    6.574 oy
  • %45
    5.679 oy
  • %1,4
    173 oy
  • %1
    130 oy
  • %0,6
    77 oy
  • %52
    6.574 oy
  • %45
    5.679 oy
  • %1,4
    173 oy
  • %1
    130 oy
  • %0,6
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,6
    3.647 oy
  • %44,5
    5.873 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    95 oy
  • %0,3
    39 oy
  • %27,6
    3.647 oy
  • %44,5
    5.873 oy
  • %0
  • %0,7
    95 oy
  • %0,3
    39 oy
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,3
    3.466 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %26,3
    3.466 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    31 oy
  • %0,3
    43 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Aydın Karacasu Yerel Seçim Sonuçları Aydın Karacasu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Aydın İlçe Seçim Sonuçları Aydın Karacasu Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayları