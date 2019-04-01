Seçim Aydın Çine Seçim Sonuçları – Çine Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çine Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Enver Salih Dinçer
Enver Salih Dinçer
CHP
%49,4
17.588 oy
Celal Özden
Celal Özden
AK Parti
%48,1
17.134 oy
Diğer
%3
866 oy
Aydın - Çine İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,4
  • %48,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %49,4
  • %48,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
  • %31
  • %11,1
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %55,3
  • %31
  • %11,1
  • %0
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
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Buharkent
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Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Salih Dinçer CHP
  • Celal Özden AK Parti
  • Ahmet Zühtü Soydar DP
  • Hakan Esgin SP
  • Bahti Akar VP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen40.396
  • Kullanılan oy37.252
  • Geçerli oy35.588
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.268
  • 30 Mar 1438.146
  • 30 Mar 1435.797
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,1
  • %48,1
  • %0
  • %48,1
  • %48,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Salih Dinçer CHP
  • Celal Özden AK Parti
  • Ahmet Zühtü Soydar DP
  • Hakan Esgin SP
  • Bahti Akar VP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen40.396
  • Kullanılan oy37.252
  • Geçerli oy35.588
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.268
  • 30 Mar 1438.146
  • 30 Mar 1435.797
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çine Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • VP
  • %49,4
    17.588 oy
  • %48,1
    17.134 oy
  • %1,5
    523 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %0,3
    109 oy
  • %49,4
    17.588 oy
  • %48,1
    17.134 oy
  • %1,5
    523 oy
  • %0,4
    131 oy
  • %0,3
    109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,3
    19.793 oy
  • %31
    11.101 oy
  • %1,3
    466 oy
  • %0,8
    274 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,3
    19.793 oy
  • %31
    11.101 oy
  • %1,3
    466 oy
  • %0,8
    274 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    103 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    111 oy
  • %11,1
    3.982 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %11,1
    3.982 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    70 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    70 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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