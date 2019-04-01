Seçim Aydın Buharkent Seçim Sonuçları – Buharkent Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Buharkent Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Erol
Mehmet Erol
AK Parti
%49,9
4.237 oy
Yusuf Vural
Yusuf Vural
İYİ Parti
%47,9
4.060 oy
Diğer
%2
187 oy
Aydın - Buharkent İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,9
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %49,9
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,8
  • %0
  • %36,9
  • %24,4
  • %0
  • %1,9
  • %36,8
  • %0
  • %36,9
  • %24,4
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Erol AK Parti
  • Yusuf Vural İYİ Parti
  • Nuri Kavas SP
  • Can Karabalcı VP
  • İbrahim Demir BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen9.674
  • Kullanılan oy8.980
  • Geçerli oy8.484
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.329
  • 30 Mar 148.733
  • 30 Mar 148.090
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Buharkent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Erol AK Parti
  • Yusuf Vural İYİ Parti
  • Nuri Kavas SP
  • Can Karabalcı VP
  • İbrahim Demir BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen9.674
  • Kullanılan oy8.980
  • Geçerli oy8.484
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.329
  • 30 Mar 148.733
  • 30 Mar 148.090
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Buharkent Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Buharkent Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 34
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %49,9
    4.237 oy
  • %47,9
    4.060 oy
  • %1
    87 oy
  • %0,6
    54 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %49,9
    4.237 oy
  • %47,9
    4.060 oy
  • %1
    87 oy
  • %0,6
    54 oy
  • %0,5
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,8
    2.978 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    101 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %36,8
    2.978 oy
  • %0
  • %1,2
    101 oy
  • %0
  • %0,4
    31 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    2.985 oy
  • %24,4
    1.977 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %36,9
    2.985 oy
  • %24,4
    1.977 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    18 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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