Seçim Aydın Söke Seçim Sonuçları – Söke Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Söke Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Levent Tuncel
CHP
%46,8
34.180 oy
Mehmet Beliğ Azbazdar
Mehmet Beliğ Azbazdar
MHP
%37,6
27.461 oy
Diğer
%15
11.385 oy
Aydın - Söke İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 291 / 292
  • %99,7
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,8
  • %37,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %15,6
  • %46,8
  • %37,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %15,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
  • %30,2
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %6,4
  • %34,5
  • %30,2
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %6,4
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Levent Tuncel CHP
  • Mehmet Beliğ Azbazdar MHP
  • Süleyman Toyran DP
  • Hakan Türkyılmaz SP
  • Mehmet Baydoğan VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen89.599
  • Kullanılan oy76.194
  • Geçerli oy73.026
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.989
  • 30 Mar 1477.119
  • 30 Mar 1473.662
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Söke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 291 / 292
  • %99,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,8
  • %46,8
  • %0
  • %46,8
  • %46,8
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %37,6
  • %37,6
  • %0
  • %37,6
  • %37,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Levent Tuncel CHP
  • Mehmet Beliğ Azbazdar MHP
  • Süleyman Toyran DP
  • Hakan Türkyılmaz SP
  • Mehmet Baydoğan VP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen89.599
  • Kullanılan oy76.194
  • Geçerli oy73.026
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.989
  • 30 Mar 1477.119
  • 30 Mar 1473.662
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Söke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Söke Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 291 / 292
  • %99,7
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • VP
  • %46,8
    34.180 oy
  • %37,6
    27.461 oy
  • %14
    10.249 oy
  • %1
    750 oy
  • %0,5
    386 oy
  • %46,8
    34.180 oy
  • %37,6
    27.461 oy
  • %14
    10.249 oy
  • %1
    750 oy
  • %0,5
    386 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
    25.442 oy
  • %30,2
    22.260 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,3
    244 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,5
    25.442 oy
  • %30,2
    22.260 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,3
    244 oy
  • %0
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    21.254 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    207 oy
  • %28,9
    21.254 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    207 oy
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    177 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    3.689 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    177 oy
  • %0
  • %5
    3.689 oy
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.750 / 2.754
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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