31 Mart 2019 Söke Yerel Seçim Sonuçları
Levent Tuncel
CHP
%46,8
34.180 oy
Mehmet Beliğ Azbazdar
MHP
%37,6
27.461 oy
Diğer
%15
11.385 oy
Aydın - Söke İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 291 / 292
- %99,7
Belediye Başkan Adayları
- Levent Tuncel CHP
- Mehmet Beliğ Azbazdar MHP
- Süleyman Toyran DP
- Hakan Türkyılmaz SP
- Mehmet Baydoğan VP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen89.599
- Kullanılan oy76.194
- Geçerli oy73.026
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1484.989
- 30 Mar 1477.119
- 30 Mar 1473.662
- Açılan sandık
- 291 / 292
- %99,7
Belediye Başkan Adayları
- Levent Tuncel CHP
- Mehmet Beliğ Azbazdar MHP
- Süleyman Toyran DP
- Hakan Türkyılmaz SP
- Mehmet Baydoğan VP
- Katılım oranı % 85,1
- Toplam seçmen89.599
- Kullanılan oy76.194
- Geçerli oy73.026
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1484.989
- 30 Mar 1477.119
- 30 Mar 1473.662
Söke Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 291 / 292
- %99,7
Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozdoğan Ufuk Altıntaş % 100 % 50,5 % 0 % 47,7 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozdoğan Ufuk Altıntaş % 100 % 50,54 % 0 % 47,74 % 0 % 0 % 1,08 SP
- Bozdoğan (30 Mar 14) % 31,84 % 30,28 % 35,79 % 0 % 0 % 1,42 SP
- Buharkent Mehmet Erol % 100 % 49,9 % 0 % 0 % 47,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Buharkent Mehmet Erol % 100 % 49,94 % 0 % 0 % 47,85 % 0 % 1,03 SP
- Buharkent (30 Mar 14) % 36,81 % 36,9 % 24,44 % 0 % 0 % 1,25 SP
- Çine Enver Salih Dinçer % 100 % 48,2 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çine Enver Salih Dinçer % 100 % 48,2 % 0 % 49,36 % 0 % 0 % 1,47 DP
- Çine (30 Mar 14) % 31,01 % 11,12 % 55,29 % 0 % 0 % 1,3 DP
- Didim Ahmet Deniz Atabay % 100 % 41,3 % 0 % 56 % 0 % 0 % 1,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Didim Ahmet Deniz Atabay % 100 % 41,29 % 0 % 55,98 % 0 % 0 % 1,25 DSP
- Didim (30 Mar 14) % 24,28 % 22,29 % 24,73 % 0 % 0 % 21,93 DSP
- Efeler Mehmet Fatih Atay % 99,7 % 0 % 36 % 46,1 % 0 % 0 % 15 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Efeler Mehmet Fatih Atay % 99,7 % 0 % 35,99 % 46,13 % 0 % 0 % 15,03 DP
- Efeler (30 Mar 14) % 28,7 % 29,83 % 35,81 % 0 % 0 % 3,17 Bağımsız
- Germencik Fuat Öndeş % 100 % 0 % 41 % 57,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Germencik Fuat Öndeş % 100 % 0 % 40,96 % 57,45 % 0 % 0 % 0,6 SP
- Germencik (30 Mar 14) % 16,77 % 40,26 % 30,77 % 0 % 0 % 10,82 Bağımsız
- İncirliova Aytekin Kaya % 100 % 0 % 37,4 % 0 % 38,5 % 1,3 % 16,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İncirliova Aytekin Kaya % 100 % 0 % 37,43 % 0 % 38,52 % 1,28 % 16,06 DSP
- İncirliova (30 Mar 14) % 32,6 % 33,4 % 31,6 % 0 % 0 % 1,38 Bağımsız
- Karacasu Zeki İnal % 100 % 0 % 52 % 45 % 0 % 0 % 1,4 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karacasu Zeki İnal % 100 % 0 % 52,04 % 44,95 % 0 % 0 % 1,37 VP
- Karacasu (30 Mar 14) % 26,27 % 27,64 % 44,51 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Karpuzlu Hilmi Dönmez % 100 % 0 % 53,3 % 45,4 % 0 % 0 % 0,6 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karpuzlu Hilmi Dönmez % 100 % 0 % 53,3 % 45,43 % 0 % 0 % 0,62 VP
- Karpuzlu (30 Mar 14) % 40,18 % 42,87 % 15,51 % 0 % 0 % 0,63 SP
- Koçarlı Nedim Kaplan % 100 % 53,1 % 0 % 46,5 % 0 % 0 % 0,2 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Koçarlı Nedim Kaplan % 100 % 53,07 % 0 % 46,47 % 0 % 0 % 0,22 VP
- Koçarlı (30 Mar 14) % 40,12 % 18,25 % 40,59 % 0 % 0 % 0,49 DP
- Köşk Nuri Güler % 100 % 53,1 % 0 % 0 % 44,8 % 1 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köşk Nuri Güler % 100 % 53,11 % 0 % 0 % 44,81 % 1,03 % 0,4 SP
- Köşk (30 Mar 14) % 45,6 % 36,79 % 12,47 % 0 % 0 % 3,19 Bağımsız
- Kuşadası Ömer Günel % 100 % 40,7 % 0 % 57,5 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kuşadası Ömer Günel % 100 % 40,66 % 0 % 57,54 % 0 % 0 % 0,63 SP
- Kuşadası (30 Mar 14) % 28,24 % 9,21 % 58,57 % 0 % 0 % 2,82 Bağımsız
- Kuyucak Metin Ertürk % 100 % 55,4 % 0 % 0 % 42,7 % 0 % 0,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kuyucak Metin Ertürk % 100 % 55,39 % 0 % 0 % 42,73 % 0 % 0,69 DSP
- Kuyucak (30 Mar 14) % 47,1 % 14,01 % 37,73 % 0 % 0 % 0,42 SP
- Nazilli Kürşat Engin Özcan % 99,7 % 0 % 45 % 0 % 48,3 % 3,4 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nazilli Kürşat Engin Özcan % 99,7 % 0 % 44,96 % 0 % 48,27 % 3,4 % 1,53 SP
- Nazilli (30 Mar 14) % 29,2 % 42,33 % 24,41 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
- Söke Levent Tuncel % 99,7 % 0 % 37,6 % 46,8 % 0 % 0 % 14 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söke Levent Tuncel % 99,7 % 0 % 37,6 % 46,81 % 0 % 0 % 14,03 DP
- Söke (30 Mar 14) % 28,85 % 30,22 % 34,54 % 0 % 0 % 5,01 Bağımsız
- Sultanhisar Osman Yıldırımkaya % 100 % 46,5 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultanhisar Osman Yıldırımkaya % 100 % 46,51 % 0 % 52,6 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Sultanhisar (30 Mar 14) % 30,05 % 22,37 % 35,45 % 0 % 0 % 8,29 DYP
- Yenipazar Mehmet Yüsran Erden % 100 % 48,2 % 0 % 50,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenipazar Mehmet Yüsran Erden % 100 % 48,22 % 0 % 50,91 % 0 % 0 % 0,33 SP
- Yenipazar (30 Mar 14) % 38,71 % 31,58 % 29,02 % 0 % 0 % 0,38 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.750 / 2.754
- %99,9
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