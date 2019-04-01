Seçim Aydın Kuyucak Seçim Sonuçları – Kuyucak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kuyucak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Metin Ertürk
Metin Ertürk
AK Parti
%55,4
10.394 oy
Kemal Emir
İYİ Parti
%42,7
8.017 oy
Diğer
%2
353 oy
Aydın - Kuyucak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 80 / 80
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %55,4
  • %42,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %55,4
  • %42,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %0
  • %14
  • %37,7
  • %0
  • %1,2
  • %47,1
  • %0
  • %14
  • %37,7
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Ertürk AK Parti
  • Kemal Emir İYİ Parti
  • Ali Demir DSP
  • Mehmet İrfan Ülkü VP
  • Süleyman Dal SP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen21.749
  • Kullanılan oy19.897
  • Geçerli oy18.764
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.983
  • 30 Mar 1420.183
  • 30 Mar 1419.176
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuyucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 80 / 80
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,4
  • %55,4
  • %0
  • %55,4
  • %55,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,7
  • %42,7
  • %0
  • %42,7
  • %42,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Ertürk AK Parti
  • Kemal Emir İYİ Parti
  • Ali Demir DSP
  • Mehmet İrfan Ülkü VP
  • Süleyman Dal SP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen21.749
  • Kullanılan oy19.897
  • Geçerli oy18.764
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.983
  • 30 Mar 1420.183
  • 30 Mar 1419.176
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuyucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kuyucak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 80 / 80
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • SP
  • %55,4
    10.394 oy
  • %42,7
    8.017 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,5
    90 oy
  • %0,5
    87 oy
  • %55,4
    10.394 oy
  • %42,7
    8.017 oy
  • %0,7
    130 oy
  • %0,5
    90 oy
  • %0,5
    87 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    9.032 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    81 oy
  • %47,1
    9.032 oy
  • %0
  • %0,2
    39 oy
  • %0
  • %0,4
    81 oy
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    38 oy
  • %14
    2.686 oy
  • %37,7
    7.236 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %14
    2.686 oy
  • %37,7
    7.236 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.716 / 2.754
  • %98,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • %53,8
    362.850 oy
  • %43,7
    294.440 oy
  • %0,8
    5.429 oy
  • %0,6
    4.007 oy
  • %0,4
    2.783 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.766 oy
  • %0,2
    1.674 oy
  • %0,2
    1.242 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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