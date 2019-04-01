Seçim Aydın Nazilli Seçim Sonuçları – Nazilli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nazilli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kürşat Engin Özcan
Kürşat Engin Özcan
İYİ Parti
%48,3
44.997 oy
Haldun Haluk Alıcık
Haldun Haluk Alıcık
MHP
%45
41.912 oy
Diğer
%7
6.310 oy
Aydın - Nazilli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 374 / 375
  • %99,7
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %48,3
  • %45
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %48,3
  • %45
  • %3,4
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %42,3
  • %0
  • %29,2
  • %24,4
  • %4
  • %0
  • %42,3
  • %0
  • %29,2
  • %24,4
  • %4
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kürşat Engin Özcan İYİ Parti
  • Haldun Haluk Alıcık MHP
  • Eşref Tunç HDP
  • Vahap Kırca SP
  • Afet Heuschele VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen115.131
  • Kullanılan oy98.876
  • Geçerli oy93.219
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14109.421
  • 30 Mar 1499.455
  • 30 Mar 1494.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nazilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 374 / 375
  • %99,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %48,3
  • %48,3
  • %0
  • %48,3
  • %48,3
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %45
  • %45
  • %0
  • %45
  • %45
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,4
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
Bozdoğan
yukleniyor
Buharkent
yukleniyor
Çine
yukleniyor
Didim
yukleniyor
Efeler
yukleniyor
Germencik
yukleniyor
İncirliova
yukleniyor
Karacasu
yukleniyor
Karpuzlu
yukleniyor
Koçarlı
yukleniyor
Köşk
yukleniyor
Kuşadası
yukleniyor
Kuyucak
yukleniyor
Nazilli
yukleniyor
Söke
yukleniyor
Sultanhisar
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kürşat Engin Özcan İYİ Parti
  • Haldun Haluk Alıcık MHP
  • Eşref Tunç HDP
  • Vahap Kırca SP
  • Afet Heuschele VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen115.131
  • Kullanılan oy98.876
  • Geçerli oy93.219
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14109.421
  • 30 Mar 1499.455
  • 30 Mar 1494.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nazilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nazilli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 374 / 375
  • %99,7
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP
  • VP
  • %48,3
    44.997 oy
  • %45
    41.912 oy
  • %3,4
    3.174 oy
  • %1,5
    1.424 oy
  • %0,7
    615 oy
  • %48,3
    44.997 oy
  • %45
    41.912 oy
  • %3,4
    3.174 oy
  • %1,5
    1.424 oy
  • %0,7
    615 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,3
    39.829 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    472 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %42,3
    39.829 oy
  • %0
  • %0,5
    472 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,6
    520 oy
  • %0,4
    344 oy
  • %0,2
    233 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    520 oy
  • %0,4
    344 oy
  • %0,2
    233 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %29,2
    27.474 oy
  • %24,4
    22.970 oy
  • %0
  • %0,1
    71 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %29,2
    27.474 oy
  • %24,4
    22.970 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    287 oy
  • %0,3
    293 oy
  • %2,4
    2.301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    287 oy
  • %0,3
    293 oy
  • %2,4
    2.301 oy
  • %0

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.750 / 2.754
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • %53,9
    368.415 oy
  • %43,8
    298.871 oy
  • %0,8
    5.635 oy
  • %0,6
    4.185 oy
  • %0,4
    2.888 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    285.148 oy
  • %29,2
    189.814 oy
  • %0,4
    2.432 oy
  • %0,4
    2.840 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.834 oy
  • %0,2
    1.301 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    746 oy
  • %21,6
    140.307 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.760 oy
  • %0,3
    1.929 oy
  • %3,1
    20.226 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Aydın Nazilli Yerel Seçim Sonuçları Aydın Nazilli İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Aydın İlçe Seçim Sonuçları Aydın Nazilli Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayları