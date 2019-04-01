Seçim Adıyaman Gölbaşı Seçim Sonuçları – Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İskender Yıldırım
İskender Yıldırım
CHP
%48,7
7.953 oy
Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
AK Parti
%34,3
5.608 oy
Diğer
%17
2.768 oy
Adıyaman - Gölbaşı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 61 / 68
  • %89,7
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,7
  • %34,3
  • %16,1
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %48,7
  • %34,3
  • %16,1
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
  • %50,8
  • %20,2
  • %0
  • %0,9
  • %2
  • %26
  • %50,8
  • %20,2
  • %0
  • %0,9
  • %2
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İskender Yıldırım CHP
  • Yusuf Özdemir AK Parti
  • Kamber Öztürk MHP
  • Yusuf Yalanız SP
  • Erol Ok Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen21.859
  • Kullanılan oy16.966
  • Geçerli oy16.329
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.269
  • 30 Mar 1416.861
  • 30 Mar 1415.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 61 / 68
  • %89,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %34,3
  • %16,1
  • %50,4
  • %34,3
  • %16,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İskender Yıldırım CHP
  • Yusuf Özdemir AK Parti
  • Kamber Öztürk MHP
  • Yusuf Yalanız SP
  • Erol Ok Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen21.859
  • Kullanılan oy16.966
  • Geçerli oy16.329
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.269
  • 30 Mar 1416.861
  • 30 Mar 1415.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gölbaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 61 / 68
  • %89,7
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %48,7
    7.953 oy
  • %34,3
    5.608 oy
  • %16,1
    2.629 oy
  • %0,6
    98 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %48,7
    7.953 oy
  • %34,3
    5.608 oy
  • %16,1
    2.629 oy
  • %0,6
    98 oy
  • %0,2
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
    4.110 oy
  • %50,8
    8.039 oy
  • %20,2
    3.199 oy
  • %1,1
    181 oy
  • %0
    0 oy
  • %26
    4.110 oy
  • %50,8
    8.039 oy
  • %20,2
    3.199 oy
  • %1,1
    181 oy
  • %0
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0
  • %0,9
    148 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    117 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    117 oy
  • %0
  • %0

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Adıyaman Gölbaşı Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman Gölbaşı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman İlçe Seçim Sonuçları Adıyaman Gölbaşı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayları