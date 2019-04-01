Seçim Adıyaman Çelikhan Seçim Sonuçları – Çelikhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çelikhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Bulut
Mustafa Bulut
AK Parti
%46,7
2.355 oy
Mehmet Bora
Mehmet Bora
SP
%27,9
1.409 oy
Diğer
%25
1.279 oy
Adıyaman - Çelikhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,7
  • %25,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %28
  • %46,7
  • %25,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %28
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
  • %0,8
  • %0,7
  • %0
  • %4,2
  • %54,1
  • %40,2
  • %0,8
  • %0,7
  • %0
  • %4,2
  • %54,1
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Bulut AK Parti
  • Mehmet Bora SP
  • Abdurrahman Yaylagül MHP
  • Burak Arslan BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen5.780
  • Kullanılan oy5.342
  • Geçerli oy5.043
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.388
  • 30 Mar 144.958
  • 30 Mar 144.762
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çelikhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %72
  • %46,7
  • %25,3
  • %72
  • %46,7
  • %25,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Bulut AK Parti
  • Mehmet Bora SP
  • Abdurrahman Yaylagül MHP
  • Burak Arslan BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen5.780
  • Kullanılan oy5.342
  • Geçerli oy5.043
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.388
  • 30 Mar 144.958
  • 30 Mar 144.762
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çelikhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çelikhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • BTP
  • CHP
  • %46,7
    2.355 oy
  • %27,9
    1.409 oy
  • %25,3
    1.275 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,7
    2.355 oy
  • %27,9
    1.409 oy
  • %25,3
    1.275 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
    1.916 oy
  • %40,1
    1.908 oy
  • %0,8
    40 oy
  • %0,8
    40 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %40,2
    1.916 oy
  • %40,1
    1.908 oy
  • %0,8
    40 oy
  • %0,8
    40 oy
  • %0,7
    33 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %4,2
    199 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,5
    453 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,5
    453 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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