Seçim Adıyaman Samsat Seçim Sonuçları – Samsat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Fırat
Halil Fırat
AK Parti
%59,3
1.318 oy
Hayrettin Kuştepe
Hayrettin Kuştepe
SP
%38,4
853 oy
Diğer
%3
51 oy
Adıyaman - Samsat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,3
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %38,8
  • %59,3
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %38,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %0
  • %0,5
  • %0
  • %1,1
  • %41,9
  • %56,5
  • %0
  • %0,5
  • %0
  • %1,1
  • %41,9
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Fırat AK Parti
  • Hayrettin Kuştepe SP
  • Sadık Öztürk MHP
  • Süeda Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen2.556
  • Kullanılan oy2.339
  • Geçerli oy2.222
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.583
  • 30 Mar 142.358
  • 30 Mar 142.279
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,2
  • %59,3
  • %1,8
  • %61,2
  • %59,3
  • %1,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Fırat AK Parti
  • Hayrettin Kuştepe SP
  • Sadık Öztürk MHP
  • Süeda Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen2.556
  • Kullanılan oy2.339
  • Geçerli oy2.222
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.583
  • 30 Mar 142.358
  • 30 Mar 142.279
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Samsat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • BTP
  • CHP
  • %59,3
    1.318 oy
  • %38,4
    853 oy
  • %1,8
    41 oy
  • %0,5
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,3
    1.318 oy
  • %38,4
    853 oy
  • %1,8
    41 oy
  • %0,5
    10 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    1.288 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %56,5
    1.288 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
  • %0,1
    2 oy
  • %0,5
    11 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,9
    887 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    24 oy
  • %0
  • %38,9
    887 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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