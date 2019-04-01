Seçim Adıyaman Tut Seçim Sonuçları – Tut Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tut Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ercan Öncebe
AK Parti
%50,1
1.221 oy
Mehmet Kılıç
Mehmet Kılıç
CHP
%42,6
1.038 oy
Diğer
%7
179 oy
Adıyaman - Tut İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,1
  • %42,6
  • %6,5
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %50,1
  • %42,6
  • %6,5
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %54,3
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %43
  • %54,3
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Öncebe AK Parti
  • Mehmet Kılıç CHP
  • Hasan Şahan MHP
  • Yusuf Kar BTP
  • Mustafa Akar SP
  • Katılım oranı % 95,8
  • Toplam seçmen2.619
  • Kullanılan oy2.509
  • Geçerli oy2.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.509
  • 30 Mar 142.389
  • 30 Mar 142.301
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,6
  • %50,1
  • %6,5
  • %56,6
  • %50,1
  • %6,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,6
  • %42,6
  • %0
  • %42,6
  • %42,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
Besni
yukleniyor
Çelikhan
yukleniyor
Gerger
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Kahta
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Samsat
yukleniyor
Sincik
yukleniyor
Tut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Öncebe AK Parti
  • Mehmet Kılıç CHP
  • Hasan Şahan MHP
  • Yusuf Kar BTP
  • Mustafa Akar SP
  • Katılım oranı % 95,8
  • Toplam seçmen2.619
  • Kullanılan oy2.509
  • Geçerli oy2.438
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.509
  • 30 Mar 142.389
  • 30 Mar 142.301
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tut Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • BTP
  • %50,1
    1.221 oy
  • %42,6
    1.038 oy
  • %6,5
    158 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %50,1
    1.221 oy
  • %42,6
    1.038 oy
  • %6,5
    158 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    990 oy
  • %54,3
    1.249 oy
  • %1,8
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    1 oy
  • %43
    990 oy
  • %54,3
    1.249 oy
  • %1,8
    42 oy
  • %0
  • %0
    1 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    19 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • %53,2
    65.789 oy
  • %27,8
    34.421 oy
  • %11,8
    14.627 oy
  • %5,5
    6.788 oy
  • %0,5
    625 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • Diğer
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • %0,4
    457 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    259 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0,1
    179 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0,7
    788 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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