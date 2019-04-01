31 Mart 2019 Tut Yerel Seçim Sonuçları
Ercan Öncebe
AK Parti
%50,1
1.221 oy
Mehmet Kılıç
CHP
%42,6
1.038 oy
Diğer
%7
179 oy
Adıyaman - Tut İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ercan Öncebe AK Parti
- Mehmet Kılıç CHP
- Hasan Şahan MHP
- Yusuf Kar BTP
- Mustafa Akar SP
- Katılım oranı % 95,8
- Toplam seçmen2.619
- Kullanılan oy2.509
- Geçerli oy2.438
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.509
- 30 Mar 142.389
- 30 Mar 142.301
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ercan Öncebe AK Parti
- Mehmet Kılıç CHP
- Hasan Şahan MHP
- Yusuf Kar BTP
- Mustafa Akar SP
- Katılım oranı % 95,8
- Toplam seçmen2.619
- Kullanılan oy2.509
- Geçerli oy2.438
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.509
- 30 Mar 142.389
- 30 Mar 142.301
Tut Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Besni Eyyup Mehmet Emre % 100 % 45 % 1,1 % 22 % 0 % 0 % 31,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Besni Eyyup Mehmet Emre % 100 % 44,99 % 1,05 % 22,04 % 0 % 0 % 31,35 SP
- Besni (30 Mar 14) % 30,37 % 1,19 % 21,84 % 0 % 2,35 % 43,21 SP
- Çelikhan Mustafa Bulut % 100 % 46,7 % 25,3 % 0 % 0 % 0 % 27,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çelikhan Mustafa Bulut % 100 % 46,7 % 25,28 % 0 % 0 % 0 % 27,94 SP
- Çelikhan (30 Mar 14) % 40,24 % 0,84 % 0,69 % 0 % 4,18 % 40,07 SP
- Gerger Erkan Aksoy % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gerger Erkan Aksoy % 100 % 52,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,32 SP
- Gerger (30 Mar 14) % 38,6 % 0 % 0,82 % 0 % 0,76 % 53,22 SP
- Gölbaşı İskender Yıldırım % 89,7 % 34,3 % 16,1 % 48,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölbaşı İskender Yıldırım % 89,7 % 34,34 % 16,1 % 48,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- Gölbaşı (30 Mar 14) % 50,82 % 20,22 % 25,98 % 0 % 0,94 % 1,14 SP
- Kahta İbrahim Yusuf Turanlı % 100 % 48,1 % 1,3 % 0 % 1,4 % 0 % 48,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kahta İbrahim Yusuf Turanlı % 100 % 48,07 % 1,26 % 0 % 1,44 % 0 % 48,11 SP
- Kahta (30 Mar 14) % 50,42 % 0,14 % 0,5 % 0 % 10,72 % 33,79 BBP
- Merkez Süleyman Kılınç % 100 % 53,2 % 5,5 % 0 % 11,8 % 0 % 27,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Süleyman Kılınç % 100 % 53,18 % 5,49 % 0 % 11,82 % 0 % 27,82 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 56,5 % 12,8 % 21,81 % 0 % 5,29 % 2,31 SP
- Samsat Halil Fırat % 100 % 59,3 % 1,8 % 0 % 0 % 0 % 38,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Samsat Halil Fırat % 100 % 59,32 % 1,85 % 0 % 0 % 0 % 38,39 SP
- Samsat (30 Mar 14) % 56,52 % 0 % 0,48 % 0 % 1,05 % 38,92 BBP
- Sincik Mehmet Buz % 100 % 38,9 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 39,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sincik Mehmet Buz % 100 % 38,93 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 39,3 Bağımsız
- Sincik (30 Mar 14) % 49,24 % 0,12 % 0,04 % 0 % 0,21 % 49,86 BBP
- Tut Ercan Öncebe % 100 % 50,1 % 6,5 % 42,6 % 0 % 0 % 0,5 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tut Ercan Öncebe % 100 % 50,08 % 6,48 % 42,58 % 0 % 0 % 0,45 Diğer
- Tut (30 Mar 14) % 43,02 % 1,83 % 54,28 % 0 % 0 % 0,83 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 485 / 485
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi