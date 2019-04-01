Seçim Şırnak Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Yarka
Mehmet Yarka
AK Parti
%61,8
19.705 oy
Hişar Osal
HDP
%35
11.157 oy
Diğer
%3
1.028 oy
Şırnak - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %61,8
  • %35
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %61,8
  • %35
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
  • %59,6
  • %1,5
  • %3,2
  • %0
  • %6,4
  • %29,3
  • %59,6
  • %1,5
  • %3,2
  • %0
  • %6,4
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
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Merkez
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Silopi
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Uludere
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yarka AK Parti
  • Hişar Osal HDP
  • Osman Can CHP
  • Orhan Ürün SP
  • Altay Kırımlı DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen38.476
  • Kullanılan oy33.140
  • Geçerli oy31.890
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.137
  • 30 Mar 1428.509
  • 30 Mar 1427.348
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,8
  • %61,8
  • %0
  • %61,8
  • %61,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %35
  • %0
  • %35
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
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Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Yarka AK Parti
  • Hişar Osal HDP
  • Osman Can CHP
  • Orhan Ürün SP
  • Altay Kırımlı DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen38.476
  • Kullanılan oy33.140
  • Geçerli oy31.890
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.137
  • 30 Mar 1428.509
  • 30 Mar 1427.348
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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