Seçim Şırnak Silopi Seçim Sonuçları – Silopi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Silopi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Adalet Fidan
HDP
%71,9
29.681 oy
İbrahim Tayşun
İbrahim Tayşun
AK Parti
%19,5
8.036 oy
Diğer
%9
3.562 oy
Şırnak - Silopi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %71,9
  • %19,5
  • %6,7
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %71,9
  • %19,5
  • %6,7
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,2
  • %16,2
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %78,2
  • %16,2
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
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Cizre
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Güçlükonak
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İdil
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Merkez
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Silopi
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Uludere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adalet Fidan HDP
  • İbrahim Tayşun AK Parti
  • Doğan Ökten MHP
  • Mehmet Emin Küçükoğlu BBP
  • Enes Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen52.098
  • Kullanılan oy43.447
  • Geçerli oy41.279
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.456
  • 30 Mar 1436.766
  • 30 Mar 1434.986
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silopi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %26,1
  • %19,5
  • %6,7
  • %26,1
  • %19,5
  • %6,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %71,9
  • %0
  • %71,9
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
yukleniyor
Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adalet Fidan HDP
  • İbrahim Tayşun AK Parti
  • Doğan Ökten MHP
  • Mehmet Emin Küçükoğlu BBP
  • Enes Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen52.098
  • Kullanılan oy43.447
  • Geçerli oy41.279
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.456
  • 30 Mar 1436.766
  • 30 Mar 1434.986
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silopi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Silopi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %71,9
    29.681 oy
  • %19,5
    8.036 oy
  • %6,7
    2.758 oy
  • %0,8
    337 oy
  • %0,8
    321 oy
  • %71,9
    29.681 oy
  • %19,5
    8.036 oy
  • %6,7
    2.758 oy
  • %0,8
    337 oy
  • %0,8
    321 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,2
    27.355 oy
  • %16,2
    5.667 oy
  • %2,1
    745 oy
  • %0,8
    294 oy
  • %0,9
    312 oy
  • %78,2
    27.355 oy
  • %16,2
    5.667 oy
  • %2,1
    745 oy
  • %0,8
    294 oy
  • %0,9
    312 oy
  • Diğer
  • BTP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %0,2
    76 oy
  • %0,2
    70 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,2
    70 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    163 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    450 oy
  • %0
  • %0,5
    163 oy
  • %0
  • %1,3
    450 oy

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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