Seçim Şırnak İdil Seçim Sonuçları – İdil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İdil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Songül Erden
HDP
%73,8
8.275 oy
İsmail Genç
İsmail Genç
AK Parti
%16,8
1.884 oy
Diğer
%9
1.048 oy
Şırnak - İdil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %73,8
  • %16,8
  • %6,3
  • %2,1
  • %0
  • %0,9
  • %73,8
  • %16,8
  • %6,3
  • %2,1
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,9
  • %13,6
  • %1,1
  • %1,7
  • %0
  • %4,7
  • %78,9
  • %13,6
  • %1,1
  • %1,7
  • %0
  • %4,7
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
yukleniyor
Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
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İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Songül Erden HDP
  • İsmail Genç AK Parti
  • Mehmet Ali Dağ MHP
  • Fikret Ağırman CHP
  • Yasin Bakır SP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen15.907
  • Kullanılan oy11.841
  • Geçerli oy11.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.369
  • 30 Mar 1410.309
  • 30 Mar 149.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İdil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %23,1
  • %16,8
  • %6,3
  • %23,1
  • %16,8
  • %6,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %73,8
  • %0
  • %73,8
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
yukleniyor
Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Songül Erden HDP
  • İsmail Genç AK Parti
  • Mehmet Ali Dağ MHP
  • Fikret Ağırman CHP
  • Yasin Bakır SP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen15.907
  • Kullanılan oy11.841
  • Geçerli oy11.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.369
  • 30 Mar 1410.309
  • 30 Mar 149.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İdil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İdil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %73,8
    8.275 oy
  • %16,8
    1.884 oy
  • %6,3
    709 oy
  • %2,1
    237 oy
  • %0,5
    59 oy
  • %73,8
    8.275 oy
  • %16,8
    1.884 oy
  • %6,3
    709 oy
  • %2,1
    237 oy
  • %0,5
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,9
    7.775 oy
  • %13,6
    1.339 oy
  • %1,1
    111 oy
  • %1,7
    169 oy
  • %0,7
    67 oy
  • %78,9
    7.775 oy
  • %13,6
    1.339 oy
  • %1,1
    111 oy
  • %1,7
    169 oy
  • %0,7
    67 oy
  • BBP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • DP
  • %0,4
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    118 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    118 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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