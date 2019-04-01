Seçim Şırnak Beytüşşebap Seçim Sonuçları – Beytüşşebap Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Beytüşşebap Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Habip Aşan
Habip Aşan
AK Parti
%57,1
2.307 oy
Cahit Özkan
HDP
%38
1.535 oy
Diğer
%5
198 oy
Şırnak - Beytüşşebap İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %57,1
  • %38
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %2
  • %57,1
  • %38
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,2
  • %67,4
  • %0
  • %2,9
  • %0
  • %2,5
  • %27,2
  • %67,4
  • %0
  • %2,9
  • %0
  • %2,5
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Habip Aşan AK Parti
  • Cahit Özkan HDP
  • Zahit Aykut CHP
  • Abdullah Enes Akman SP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen4.763
  • Kullanılan oy4.185
  • Geçerli oy4.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.227
  • 30 Mar 142.678
  • 30 Mar 142.520
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beytüşşebap Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,1
  • %57,1
  • %0
  • %57,1
  • %57,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • %2,9
  • %2,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %38
  • %0
  • %38
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
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Cizre
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Güçlükonak
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İdil
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Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Habip Aşan AK Parti
  • Cahit Özkan HDP
  • Zahit Aykut CHP
  • Abdullah Enes Akman SP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen4.763
  • Kullanılan oy4.185
  • Geçerli oy4.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.227
  • 30 Mar 142.678
  • 30 Mar 142.520
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beytüşşebap Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Beytüşşebap Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • Diğer
  • SP
  • %57,1
    2.307 oy
  • %38
    1.535 oy
  • %2,9
    118 oy
  • %1,4
    55 oy
  • %0,6
    25 oy
  • %57,1
    2.307 oy
  • %38
    1.535 oy
  • %2,9
    118 oy
  • %1,4
    55 oy
  • %0,6
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,2
    685 oy
  • %67,4
    1.699 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    14 oy
  • %27,2
    685 oy
  • %67,4
    1.699 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    14 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,9
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    74 oy
  • %0
  • %0
  • %1,9
    48 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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