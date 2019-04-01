31 Mart 2019 Beytüşşebap Yerel Seçim Sonuçları
Habip Aşan
AK Parti
%57,1
2.307 oy
Cahit Özkan
HDP
%38
1.535 oy
Diğer
%5
198 oy
Şırnak - Beytüşşebap İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Beytüşşebap Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beytüşşebap Habip Aşan % 100 % 57,1 % 0 % 2,9 % 0 % 38 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beytüşşebap Habip Aşan % 100 % 57,1 % 0 % 2,92 % 0 % 38 % 1,36 Diğer
- Beytüşşebap (30 Mar 14) % 27,18 % 2,94 % 0 % 0 % 67,42 % 1,9 BBP
- Cizre Mehmet Zırığ % 100 % 17,6 % 0 % 2,7 % 0 % 77 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Cizre Mehmet Zırığ % 100 % 17,64 % 0 % 2,73 % 0 % 76,99 % 1,35 Bağımsız
- Cizre (30 Mar 14) % 9,33 % 0,44 % 0,64 % 0 % 81,61 % 5,45 HÜDA-PAR
- Güçlükonak Bahattin Aktuğ % 100 % 66,6 % 2 % 0 % 0 % 30,4 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güçlükonak Bahattin Aktuğ % 100 % 66,56 % 2,04 % 0 % 0 % 30,42 % 0,45 SP
- Güçlükonak (30 Mar 14) % 49,81 % 0,84 % 0,97 % 0 % 47,02 % 0,84 BBP
- İdil Songül Erden % 100 % 16,8 % 6,3 % 2,1 % 0 % 73,8 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İdil Songül Erden % 100 % 16,81 % 6,33 % 2,11 % 0 % 73,84 % 0,53 SP
- İdil (30 Mar 14) % 13,58 % 1,13 % 1,71 % 0 % 78,88 % 2,82 HÜDA-PAR
- Merkez Mehmet Yarka % 99,2 % 61,8 % 0 % 1,9 % 0 % 35 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Yarka % 99,2 % 61,79 % 0 % 1,87 % 0 % 34,99 % 0,84 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 29,29 % 3,18 % 1,55 % 0 % 59,55 % 2,63 HÜDA-PAR
- Silopi Adalet Fidan % 100 % 19,5 % 6,7 % 0 % 0 % 71,9 % 0,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Silopi Adalet Fidan % 100 % 19,47 % 6,68 % 0 % 0 % 71,9 % 0,82 BBP
- Silopi (30 Mar 14) % 16,2 % 2,13 % 0 % 0 % 78,19 % 1,29 Bağımsız
- Uludere Sait Ürek % 100 % 59 % 0 % 7,5 % 0 % 33,1 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uludere Sait Ürek % 100 % 58,98 % 0 % 7,49 % 0 % 33,14 % 0,39 SP
- Uludere (30 Mar 14) % 16,7 % 1,79 % 0 % 0 % 78,5 % 2,7 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 118 / 119
- %99,2
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