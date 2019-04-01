Seçim Şırnak Cizre Seçim Sonuçları – Cizre Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Cizre Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Zırığ
HDP
%77
38.237 oy
Eşraf Müjde
AK Parti
%17,6
8.759 oy
Diğer
%5
2.671 oy
Şırnak - Cizre İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 197 / 197
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %77
  • %17,6
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %77
  • %17,6
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81,6
  • %9,3
  • %0,6
  • %0,4
  • %0
  • %8
  • %81,6
  • %9,3
  • %0,6
  • %0,4
  • %0
  • %8
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
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İdil
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Merkez
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Silopi
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Uludere
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zırığ HDP
  • Eşraf Müjde AK Parti
  • Rıdvan Çiçek CHP
  • Necat Özkalay Bağımsız
  • Haci Güneş BBP
  • Katılım oranı % 80,4
  • Toplam seçmen65.111
  • Kullanılan oy52.338
  • Geçerli oy49.667
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.618
  • 30 Mar 1446.407
  • 30 Mar 1444.606
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Cizre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 197 / 197
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %17,6
  • %17,6
  • %0
  • %17,6
  • %17,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,7
  • %2,7
  • %0
  • %2,7
  • %2,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %77
  • %0
  • %77
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
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Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zırığ HDP
  • Eşraf Müjde AK Parti
  • Rıdvan Çiçek CHP
  • Necat Özkalay Bağımsız
  • Haci Güneş BBP
  • Katılım oranı % 80,4
  • Toplam seçmen65.111
  • Kullanılan oy52.338
  • Geçerli oy49.667
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.618
  • 30 Mar 1446.407
  • 30 Mar 1444.606
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Cizre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Cizre Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 197 / 197
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %77
    38.237 oy
  • %17,6
    8.759 oy
  • %2,7
    1.355 oy
  • %1,4
    671 oy
  • %0,8
    405 oy
  • %77
    38.237 oy
  • %17,6
    8.759 oy
  • %2,7
    1.355 oy
  • %1,4
    671 oy
  • %0,8
    405 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81,6
    36.403 oy
  • %9,3
    4.161 oy
  • %0,6
    284 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    553 oy
  • %81,6
    36.403 oy
  • %9,3
    4.161 oy
  • %0,6
    284 oy
  • %0
  • %1,2
    553 oy
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %0,3
    158 oy
  • %0,2
    82 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    158 oy
  • %0,2
    82 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    178 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    196 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    178 oy
  • %0
  • %0,4
    196 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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