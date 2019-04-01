Seçim Şırnak Uludere Seçim Sonuçları – Uludere Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Uludere Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sait Ürek
Sait Ürek
AK Parti
%59
3.293 oy
Selehattin Ürün
HDP
%33,1
1.850 oy
Diğer
%8
440 oy
Şırnak - Uludere İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %59
  • %33,1
  • %7,5
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %59
  • %33,1
  • %7,5
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,7
  • %78,5
  • %0
  • %1,8
  • %0
  • %3
  • %16,7
  • %78,5
  • %0
  • %1,8
  • %0
  • %3
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
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Cizre
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Güçlükonak
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İdil
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Merkez
yukleniyor
Silopi
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Uludere
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sait Ürek AK Parti
  • Selehattin Ürün HDP
  • Salih Tanık CHP
  • Mücahit Sarımsakcı SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.922
  • Kullanılan oy5.796
  • Geçerli oy5.583
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.851
  • 30 Mar 142.966
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uludere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59
  • %59
  • %0
  • %59
  • %59
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %7,5
  • %7,5
  • %0
  • %7,5
  • %7,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,1
  • %0
  • %33,1
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
Beytüşşebap
yukleniyor
Cizre
yukleniyor
Güçlükonak
yukleniyor
İdil
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Silopi
yukleniyor
Uludere
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sait Ürek AK Parti
  • Selehattin Ürün HDP
  • Salih Tanık CHP
  • Mücahit Sarımsakcı SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.922
  • Kullanılan oy5.796
  • Geçerli oy5.583
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.851
  • 30 Mar 142.966
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uludere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Uludere Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • MHP
  • %59
    3.293 oy
  • %33,1
    1.850 oy
  • %7,5
    418 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %59
    3.293 oy
  • %33,1
    1.850 oy
  • %7,5
    418 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,7
    477 oy
  • %78,5
    2.242 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %1,8
    51 oy
  • %16,7
    477 oy
  • %78,5
    2.242 oy
  • %0
  • %0,3
    9 oy
  • %1,8
    51 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    77 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,7
    77 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 119
  • %99,2
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %61,8
    19.705 oy
  • %35
    11.157 oy
  • %1,9
    595 oy
  • %0,8
    269 oy
  • %0,2
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    201 oy
  • %0
  • %1,1
    310 oy
  • %3,2
    870 oy
  • %0
  • %0,7
    201 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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