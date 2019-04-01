Seçim Bitlis Adilcevaz Seçim Sonuçları – Adilcevaz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Adilcevaz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necati Gürsoy
Necati Gürsoy
AK Parti
%40,2
2.790 oy
Adnan Göksoy
Adnan Göksoy
SP
%40
2.776 oy
Diğer
%20
1.380 oy
Bitlis - Adilcevaz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %40,2
  • %11,6
  • %5,6
  • %1,6
  • %0,9
  • %40,2
  • %40,2
  • %11,6
  • %5,6
  • %1,6
  • %0,9
  • %40,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
  • %15,1
  • %12,5
  • %0
  • %0,6
  • %31,6
  • %40,2
  • %15,1
  • %12,5
  • %0
  • %0,6
  • %31,6
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Gürsoy AK Parti
  • Adnan Göksoy SP
  • Ceyhan Batar MHP
  • Nevzat Köstekçi HDP
  • Cengiz Uluğ İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen9.190
  • Kullanılan oy7.283
  • Geçerli oy6.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.717
  • 30 Mar 147.070
  • 30 Mar 146.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adilcevaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,8
  • %40,2
  • %11,6
  • %51,8
  • %40,2
  • %11,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,9
  • %2,4
  • %1,6
  • %0,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %5,6
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Gürsoy AK Parti
  • Adnan Göksoy SP
  • Ceyhan Batar MHP
  • Nevzat Köstekçi HDP
  • Cengiz Uluğ İYİ Parti
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen9.190
  • Kullanılan oy7.283
  • Geçerli oy6.946
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.717
  • 30 Mar 147.070
  • 30 Mar 146.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adilcevaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Adilcevaz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • %40,2
    2.790 oy
  • %40
    2.776 oy
  • %11,6
    808 oy
  • %5,6
    387 oy
  • %1,6
    108 oy
  • %40,2
    2.790 oy
  • %40
    2.776 oy
  • %11,6
    808 oy
  • %5,6
    387 oy
  • %1,6
    108 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
    2.743 oy
  • %1,6
    107 oy
  • %15,1
    1.032 oy
  • %12,5
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,2
    2.743 oy
  • %1,6
    107 oy
  • %15,1
    1.032 oy
  • %12,5
    850 oy
  • %0
  • CHP
  • BTP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,9
    62 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    62 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    2.052 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,1
    2.052 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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