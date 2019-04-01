Seçim Bitlis Ahlat Seçim Sonuçları – Ahlat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ahlat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdulalim Mümtaz Çoban
Abdulalim Mümtaz Çoban
AK Parti
%48,1
6.180 oy
Serecettin Günbay
Serecettin Günbay
HDP
%33,7
4.337 oy
Diğer
%18
2.341 oy
Bitlis - Ahlat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %48,1
  • %33,7
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %16,4
  • %48,1
  • %33,7
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %16,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,3
  • %37,6
  • %0,4
  • %21
  • %0
  • %0,8
  • %40,3
  • %37,6
  • %0,4
  • %21
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulalim Mümtaz Çoban AK Parti
  • Serecettin Günbay HDP
  • Şahabettin Gökbulak SP
  • Mazlum Şahin CHP
  • Zübeyde Altıkuşak BBP
  • Katılım oranı % 83,1
  • Toplam seçmen16.084
  • Kullanılan oy13.358
  • Geçerli oy12.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.896
  • 30 Mar 1410.823
  • 30 Mar 1410.471
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ahlat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,1
  • %48,1
  • %0
  • %48,1
  • %48,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,7
  • %0
  • %33,7
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulalim Mümtaz Çoban AK Parti
  • Serecettin Günbay HDP
  • Şahabettin Gökbulak SP
  • Mazlum Şahin CHP
  • Zübeyde Altıkuşak BBP
  • Katılım oranı % 83,1
  • Toplam seçmen16.084
  • Kullanılan oy13.358
  • Geçerli oy12.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.896
  • 30 Mar 1410.823
  • 30 Mar 1410.471
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ahlat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ahlat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %48,1
    6.180 oy
  • %33,7
    4.337 oy
  • %15,8
    2.033 oy
  • %1,8
    235 oy
  • %0,5
    60 oy
  • %48,1
    6.180 oy
  • %33,7
    4.337 oy
  • %15,8
    2.033 oy
  • %1,8
    235 oy
  • %0,5
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,3
    4.221 oy
  • %37,6
    3.934 oy
  • %0,5
    56 oy
  • %0,4
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,3
    4.221 oy
  • %37,6
    3.934 oy
  • %0,5
    56 oy
  • %0,4
    37 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21
    2.194 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %21
    2.194 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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