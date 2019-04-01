Seçim Bitlis Tatvan Seçim Sonuçları – Tatvan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tatvan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Emin Geylani
Mehmet Emin Geylani
AK Parti
%45,6
15.605 oy
Habip Yeşiltepe
Habip Yeşiltepe
HDP
%44,7
15.310 oy
Diğer
%9
3.302 oy
Bitlis - Tatvan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %45,6
  • %44,7
  • %4,2
  • %1,4
  • %1,1
  • %3
  • %45,6
  • %44,7
  • %4,2
  • %1,4
  • %1,1
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,2
  • %36,2
  • %1,1
  • %1
  • %0
  • %3,5
  • %58,2
  • %36,2
  • %1,1
  • %1
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Emin Geylani AK Parti
  • Habip Yeşiltepe HDP
  • Abdulkerim Akay MHP
  • Yunus Cengiz SP
  • Nazım Göçmen CHP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen45.772
  • Kullanılan oy36.493
  • Geçerli oy34.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.681
  • 30 Mar 1430.687
  • 30 Mar 1429.203
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tatvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
  • %45,6
  • %4,2
  • %49,8
  • %45,6
  • %4,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,4
  • %1,4
  • %1,1
  • %2,4
  • %1,4
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Emin Geylani AK Parti
  • Habip Yeşiltepe HDP
  • Abdulkerim Akay MHP
  • Yunus Cengiz SP
  • Nazım Göçmen CHP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen45.772
  • Kullanılan oy36.493
  • Geçerli oy34.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.681
  • 30 Mar 1430.687
  • 30 Mar 1429.203
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tatvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tatvan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • %45,6
    15.605 oy
  • %44,7
    15.310 oy
  • %4,2
    1.433 oy
  • %2,6
    876 oy
  • %1,4
    468 oy
  • %45,6
    15.605 oy
  • %44,7
    15.310 oy
  • %4,2
    1.433 oy
  • %2,6
    876 oy
  • %1,4
    468 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,2
    16.988 oy
  • %36,2
    10.571 oy
  • %1,1
    334 oy
  • %1,2
    349 oy
  • %1
    296 oy
  • %58,2
    16.988 oy
  • %36,2
    10.571 oy
  • %1,1
    334 oy
  • %1,2
    349 oy
  • %1
    296 oy
  • İYİ Parti
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • BBP
  • %1,1
    369 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    369 oy
  • %0,3
    90 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    77 oy
  • %1,1
    313 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    77 oy
  • %1,1
    313 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    97 oy
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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