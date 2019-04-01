Seçim Bitlis Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nesrullah Tanğlay
Nesrullah Tanğlay
AK Parti
%43,9
10.194 oy
Faruk İşlek
Faruk İşlek
HDP
%33,1
7.691 oy
Diğer
%23
5.353 oy
Bitlis - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %43,9
  • %33,1
  • %1,5
  • %1,3
  • %0
  • %20,2
  • %43,9
  • %33,1
  • %1,5
  • %1,3
  • %0
  • %20,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
  • %43,9
  • %0
  • %1
  • %1,5
  • %13
  • %40,6
  • %43,9
  • %0
  • %1
  • %1,5
  • %13
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nesrullah Tanğlay AK Parti
  • Faruk İşlek HDP
  • Yaşar Buhan SP
  • Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
  • Burhan Küsem CHP
  • Katılım oranı % 80,1
  • Toplam seçmen31.004
  • Kullanılan oy24.819
  • Geçerli oy23.238
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.556
  • 30 Mar 1423.055
  • 30 Mar 1421.765
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,9
  • %1,5
  • %1,3
  • %2,9
  • %1,5
  • %1,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,1
  • %0
  • %33,1
Tüm Partiler
ADC AHL MER HZN MTK TTV GRY
Adilcevaz
yukleniyor
Ahlat
yukleniyor
Güroymak
yukleniyor
Hizan
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Mutki
yukleniyor
Tatvan
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nesrullah Tanğlay AK Parti
  • Faruk İşlek HDP
  • Yaşar Buhan SP
  • Mehmet Piran Aslın İYİ Parti
  • Burhan Küsem CHP
  • Katılım oranı % 80,1
  • Toplam seçmen31.004
  • Kullanılan oy24.819
  • Geçerli oy23.238
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.556
  • 30 Mar 1423.055
  • 30 Mar 1421.765
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
  • %0

Bitlis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bitlis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bitlis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 105 / 105
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • %43,9
    10.194 oy
  • %33,1
    7.691 oy
  • %18,6
    4.333 oy
  • %1,5
    360 oy
  • %1,3
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    212 oy
  • %40,6
    8.832 oy
  • %43,9
    9.546 oy
  • %1,3
    289 oy
  • %0
  • %1
    212 oy
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,7
    155 oy
  • %0,4
    97 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    717 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    300 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,3
    717 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    300 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,5
    335 oy
  • %1,1
    240 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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