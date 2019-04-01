Seçim Balıkesir Karesi Seçim Sonuçları – Karesi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karesi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Dinçer Orkan
Dinçer Orkan
AK Parti
%52,3
59.571 oy
Levent Tellioğlu
Levent Tellioğlu
CHP
%39,8
45.348 oy
Diğer
%8
9.044 oy
Balıkesir - Karesi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 429 / 430
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %39,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,9
  • %52,3
  • %39,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
  • %23
  • %27,9
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %45,9
  • %23
  • %27,9
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Dinçer Orkan AK Parti
  • Levent Tellioğlu CHP
  • Harun Ertaş BBP
  • Yusuf Seren SP
  • Aynur Duyar DP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen135.578
  • Kullanılan oy117.625
  • Geçerli oy113.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14125.692
  • 30 Mar 14115.726
  • 30 Mar 14110.734
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 429 / 430
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,8
  • %39,8
  • %0
  • %39,8
  • %39,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Dinçer Orkan AK Parti
  • Levent Tellioğlu CHP
  • Harun Ertaş BBP
  • Yusuf Seren SP
  • Aynur Duyar DP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen135.578
  • Kullanılan oy117.625
  • Geçerli oy113.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14125.692
  • 30 Mar 14115.726
  • 30 Mar 14110.734
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karesi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 429 / 430
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %52,3
    59.571 oy
  • %39,8
    45.348 oy
  • %4,3
    4.846 oy
  • %1,7
    1.908 oy
  • %0,6
    686 oy
  • %52,3
    59.571 oy
  • %39,8
    45.348 oy
  • %4,3
    4.846 oy
  • %1,7
    1.908 oy
  • %0,6
    686 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    50.790 oy
  • %23
    25.418 oy
  • %1,4
    1.571 oy
  • %1,2
    1.328 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,9
    50.790 oy
  • %23
    25.418 oy
  • %1,4
    1.571 oy
  • %1,2
    1.328 oy
  • %0
  • Diğer
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,5
    540 oy
  • %0,3
    347 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,2
    245 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,5
    540 oy
  • %0,3
    347 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,2
    245 oy
  • %0,1
    136 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    143 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    143 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,9
    30.944 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %27,9
    30.944 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    212 oy

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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