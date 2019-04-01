31 Mart 2019 Karesi Yerel Seçim Sonuçları
Dinçer Orkan
AK Parti
%52,3
59.571 oy
Levent Tellioğlu
CHP
%39,8
45.348 oy
Diğer
%8
9.044 oy
Balıkesir - Karesi İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 429 / 430
- %99,8
Belediye Başkan Adayları
- Dinçer Orkan AK Parti
- Levent Tellioğlu CHP
- Harun Ertaş BBP
- Yusuf Seren SP
- Aynur Duyar DP
- Katılım oranı % 87
- Toplam seçmen135.578
- Kullanılan oy117.625
- Geçerli oy113.963
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14125.692
- 30 Mar 14115.726
- 30 Mar 14110.734
- Açılan sandık
- 429 / 430
- %99,8
Belediye Başkan Adayları
- Dinçer Orkan AK Parti
- Levent Tellioğlu CHP
- Harun Ertaş BBP
- Yusuf Seren SP
- Aynur Duyar DP
- Katılım oranı % 87
- Toplam seçmen135.578
- Kullanılan oy117.625
- Geçerli oy113.963
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14125.692
- 30 Mar 14115.726
- 30 Mar 14110.734
Karesi Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 429 / 430
- %99,8
Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altıeylül Hasan Avcı % 100 % 54,7 % 0 % 40,1 % 0 % 0 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altıeylül Hasan Avcı % 100 % 54,71 % 0 % 40,11 % 0 % 0 % 2,15 BBP
- Altıeylül (30 Mar 14) % 45,79 % 30,35 % 21,77 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Ayvalık Mesut Ergin % 95,6 % 0 % 19,7 % 38,3 % 0 % 0 % 39,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayvalık Mesut Ergin % 95,6 % 0 % 19,66 % 38,28 % 0 % 0 % 39,1 DP
- Ayvalık (30 Mar 14) % 16,12 % 28,09 % 36,82 % 0 % 0 % 15,29 DSP
- Balya Orhan Gaga % 100 % 0 % 46 % 50,7 % 0 % 0 % 1,6 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Balya Orhan Gaga % 100 % 0 % 46,03 % 50,75 % 0 % 0 % 1,63 BTP
- Balya (30 Mar 14) % 34,58 % 37,24 % 25,07 % 0 % 0 % 1,39 DP
- Bandırma Tolga Tosun % 96,2 % 38 % 0 % 58,7 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bandırma Tolga Tosun % 96,2 % 37,96 % 0 % 58,71 % 0 % 0 % 1,95 SP
- Bandırma (30 Mar 14) % 35,02 % 16,27 % 45,85 % 0 % 0 % 1,14 Bağımsız
- Bigadiç İsmail Avcu % 100 % 50,7 % 0 % 0 % 47,8 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bigadiç İsmail Avcu % 100 % 50,75 % 0 % 0 % 47,84 % 0 % 1,06 SP
- Bigadiç (30 Mar 14) % 39,7 % 11,22 % 24,84 % 0 % 0 % 23,69 SP
- Burhaniye Ali Kemal Deveciler % 100 % 42,3 % 0 % 53,1 % 0 % 0 % 2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Burhaniye Ali Kemal Deveciler % 100 % 42,25 % 0 % 53,14 % 0 % 0 % 2,04 DSP
- Burhaniye (30 Mar 14) % 40,2 % 16,74 % 39,74 % 0 % 0 % 1,9 Bağımsız
- Dursunbey Ramazan Bahçavan % 100 % 67,3 % 0 % 0 % 26,1 % 0 % 4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dursunbey Ramazan Bahçavan % 100 % 67,29 % 0 % 0 % 26,07 % 0 % 4,01 SP
- Dursunbey (30 Mar 14) % 56,54 % 20,86 % 3,11 % 0 % 0 % 10,42 BBP
- Edremit Selman Hasan Arslan % 99,5 % 0 % 36,3 % 45,7 % 0 % 0 % 13,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Edremit Selman Hasan Arslan % 99,5 % 0 % 36,28 % 45,73 % 0 % 0 % 13,7 Bağımsız
- Edremit (30 Mar 14) % 33,42 % 17,35 % 44,35 % 0 % 0 % 2,43 Bağımsız
- Erdek Hüseyin Sarı % 100 % 45,7 % 0 % 52,1 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erdek Hüseyin Sarı % 100 % 45,75 % 0 % 52,11 % 0 % 0 % 1,06 SP
- Erdek (30 Mar 14) % 36,01 % 10,93 % 52,42 % 0 % 0 % 0,27 SP
- Gömeç Mehmet İrem Himam % 100 % 42,1 % 0 % 54,1 % 0 % 0 % 2,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gömeç Mehmet İrem Himam % 100 % 42,12 % 0 % 54,11 % 0 % 0 % 2,59 Bağımsız
- Gömeç (30 Mar 14) % 34,86 % 34,48 % 26,12 % 0 % 0 % 2,07 DSP
- Gönen İbrahim Palaz % 99,6 % 39,8 % 0 % 55,1 % 0 % 0 % 3,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gönen İbrahim Palaz % 99,6 % 39,85 % 0 % 55,09 % 0 % 0 % 3,08 DP
- Gönen (30 Mar 14) % 43,86 % 22,13 % 32,35 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Havran Emin Ersoy % 100 % 51,6 % 0 % 5,3 % 0 % 0 % 41,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Havran Emin Ersoy % 100 % 51,63 % 0 % 5,32 % 0 % 0 % 41,54 DP
- Havran (30 Mar 14) % 43,29 % 39,99 % 15,27 % 0 % 0 % 0,59 SP
- İvrindi Yusuf Cengiz % 100 % 54,2 % 0 % 0 % 44,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İvrindi Yusuf Cengiz % 100 % 54,24 % 0 % 0 % 44,74 % 0 % 0,64 SP
- İvrindi (30 Mar 14) % 44,38 % 16,17 % 37,12 % 0 % 0 % 1,23 SP
- Karesi Dinçer Orkan % 99,8 % 52,3 % 0 % 39,8 % 0 % 0 % 4,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karesi Dinçer Orkan % 99,8 % 52,27 % 0 % 39,79 % 0 % 0 % 4,25 BBP
- Karesi (30 Mar 14) % 45,87 % 27,94 % 22,95 % 0 % 0 % 1,42 BBP
- Kepsut İsmail Cankul % 100 % 58,8 % 0 % 0 % 37,6 % 0 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kepsut İsmail Cankul % 100 % 58,84 % 0 % 0 % 37,65 % 0 % 2,1 BBP
- Kepsut (30 Mar 14) % 63,75 % 27,09 % 7,33 % 0 % 0 % 1,26 SP
- Manyas Tancan Barcin % 100 % 47,7 % 0 % 51,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Manyas Tancan Barcin % 100 % 47,75 % 0 % 51,22 % 0 % 0 % 0,66 SP
- Manyas (30 Mar 14) % 39,5 % 19,9 % 39,66 % 0 % 0 % 0,49 SP
- Marmara Süleyman Aksoy % 100 % 56,6 % 0 % 42,7 % 0 % 0 % 0,4 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Marmara Süleyman Aksoy % 100 % 56,62 % 0 % 42,7 % 0 % 0 % 0,37 BTP
- Marmara (30 Mar 14) % 51,07 % 20,77 % 27,59 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Savaştepe Turhan Şimşek % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 40,2 % 0 % 6,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Savaştepe Turhan Şimşek % 100 % 52,68 % 0 % 0 % 40,17 % 0 % 6,24 BBP
- Savaştepe (30 Mar 14) % 45,65 % 24,29 % 28,43 % 0 % 0 % 0,69 BBP
- Sındırgı Ekrem Yavaş % 100 % 50,3 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sındırgı Ekrem Yavaş % 100 % 50,3 % 0 % 45,37 % 0 % 0 % 1,48 BBP
- Sındırgı (30 Mar 14) % 46,54 % 12,15 % 38,64 % 0 % 0 % 1,39 SP
- Susurluk Nurettin Güney % 100 % 43,7 % 0 % 0 % 54,7 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Susurluk Nurettin Güney % 100 % 43,72 % 0 % 0 % 54,68 % 0 % 1,3 SP
- Susurluk (30 Mar 14) % 37,63 % 27,24 % 33,55 % 0 % 0 % 0,94 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.357 / 3.382
- %99,3
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