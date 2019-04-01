Seçim Balıkesir Kepsut Seçim Sonuçları – Kepsut Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kepsut Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Cankul
İsmail Cankul
AK Parti
%58,8
9.072 oy
Anıl Eren
İYİ Parti
%37,6
5.805 oy
Diğer
%3
542 oy
Balıkesir - Kepsut İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %58,8
  • %37,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %58,8
  • %37,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,8
  • %0
  • %27,1
  • %7,3
  • %0
  • %1,8
  • %63,8
  • %0
  • %27,1
  • %7,3
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Cankul AK Parti
  • Anıl Eren İYİ Parti
  • İbrahim Kaya BBP
  • Mustafa Hıdır SP
  • Mesut Süner BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen17.678
  • Kullanılan oy16.212
  • Geçerli oy15.419
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.450
  • 30 Mar 1417.616
  • 30 Mar 1416.795
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kepsut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,8
  • %58,8
  • %0
  • %58,8
  • %58,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %37,6
  • %37,6
  • %0
  • %37,6
  • %37,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Cankul AK Parti
  • Anıl Eren İYİ Parti
  • İbrahim Kaya BBP
  • Mustafa Hıdır SP
  • Mesut Süner BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen17.678
  • Kullanılan oy16.212
  • Geçerli oy15.419
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.450
  • 30 Mar 1417.616
  • 30 Mar 1416.795
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kepsut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kepsut Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %58,8
    9.072 oy
  • %37,6
    5.805 oy
  • %2,1
    324 oy
  • %1,1
    169 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %58,8
    9.072 oy
  • %37,6
    5.805 oy
  • %2,1
    324 oy
  • %1,1
    169 oy
  • %0,3
    49 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,8
    10.707 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %1,3
    212 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %63,8
    10.707 oy
  • %0
  • %0,3
    44 oy
  • %1,3
    212 oy
  • %0,2
    35 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,1
    4.549 oy
  • %7,3
    1.231 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,1
    4.549 oy
  • %7,3
    1.231 oy
  • %0
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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