Seçim Balıkesir Havran Seçim Sonuçları – Havran Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Havran Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Emin Ersoy
Emin Ersoy
AK Parti
%51,6
9.442 oy
Levent Gökalp
DP
%41,5
7.597 oy
Diğer
%6
1.250 oy
Balıkesir - Havran İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,6
  • %5,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %43,1
  • %51,6
  • %5,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %43,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %15,3
  • %40
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %43,3
  • %15,3
  • %40
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emin Ersoy AK Parti
  • Levent Gökalp DP
  • Bedri Şahin CHP
  • Doğan Demirtaş DSP
  • Sinan Başaran SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen20.781
  • Kullanılan oy19.120
  • Geçerli oy18.289
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.473
  • 30 Mar 1419.403
  • 30 Mar 1418.579
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,6
  • %51,6
  • %0
  • %51,6
  • %51,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %5,3
  • %5,3
  • %0
  • %5,3
  • %5,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emin Ersoy AK Parti
  • Levent Gökalp DP
  • Bedri Şahin CHP
  • Doğan Demirtaş DSP
  • Sinan Başaran SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen20.781
  • Kullanılan oy19.120
  • Geçerli oy18.289
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.473
  • 30 Mar 1419.403
  • 30 Mar 1418.579
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Havran Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • %51,6
    9.442 oy
  • %41,5
    7.597 oy
  • %5,3
    973 oy
  • %0,7
    129 oy
  • %0,5
    99 oy
  • %51,6
    9.442 oy
  • %41,5
    7.597 oy
  • %5,3
    973 oy
  • %0,7
    129 oy
  • %0,5
    99 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    8.042 oy
  • %0,4
    76 oy
  • %15,3
    2.837 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,6
    110 oy
  • %43,3
    8.042 oy
  • %0,4
    76 oy
  • %15,3
    2.837 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0,6
    110 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,3
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    18 oy
  • %40
    7.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %40
    7.429 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    35 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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