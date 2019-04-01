Seçim Balıkesir Dursunbey Seçim Sonuçları – Dursunbey Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dursunbey Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ramazan Bahçavan
AK Parti
%67,3
16.512 oy
Mehmet Yarma
Mehmet Yarma
İYİ Parti
%26,1
6.398 oy
Diğer
%7
1.628 oy
Balıkesir - Dursunbey İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 162 / 162
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %67,3
  • %26,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,6
  • %67,3
  • %26,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %0
  • %20,9
  • %3,1
  • %0
  • %19,5
  • %56,5
  • %0
  • %20,9
  • %3,1
  • %0
  • %19,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Bahçavan AK Parti
  • Mehmet Yarma İYİ Parti
  • Fatih Karaca SP
  • Şeref Eraydın BTP
  • Ahmet Erdoğan Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen28.896
  • Kullanılan oy26.375
  • Geçerli oy24.538
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.068
  • 30 Mar 1428.883
  • 30 Mar 1427.350
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dursunbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 162 / 162
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,3
  • %67,3
  • %0
  • %67,3
  • %67,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,1
  • %26,1
  • %0
  • %26,1
  • %26,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Bahçavan AK Parti
  • Mehmet Yarma İYİ Parti
  • Fatih Karaca SP
  • Şeref Eraydın BTP
  • Ahmet Erdoğan Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen28.896
  • Kullanılan oy26.375
  • Geçerli oy24.538
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.068
  • 30 Mar 1428.883
  • 30 Mar 1427.350
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dursunbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dursunbey Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 162 / 162
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %67,3
    16.512 oy
  • %26,1
    6.398 oy
  • %4
    985 oy
  • %1,3
    315 oy
  • %0,9
    214 oy
  • %67,3
    16.512 oy
  • %26,1
    6.398 oy
  • %4
    985 oy
  • %1,3
    315 oy
  • %0,9
    214 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    15.463 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,6
    2.091 oy
  • %0,4
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,5
    15.463 oy
  • %0
  • %7,6
    2.091 oy
  • %0,4
    109 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,5
    113 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    113 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,9
    5.704 oy
  • %3,1
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %20,9
    5.704 oy
  • %3,1
    850 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,4
    2.849 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    284 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,4
    2.849 oy
  • %0
  • %1
    284 oy
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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