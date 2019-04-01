Seçim Balıkesir Sındırgı Seçim Sonuçları – Sındırgı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sındırgı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ekrem Yavaş
Ekrem Yavaş
AK Parti
%50,3
12.746 oy
Tuncay Öztürk
CHP
%45,4
11.496 oy
Diğer
%5
1.097 oy
Balıkesir - Sındırgı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,3
  • %45,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • %50,3
  • %45,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %38,6
  • %12,1
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %46,5
  • %38,6
  • %12,1
  • %0
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yavaş AK Parti
  • Tuncay Öztürk CHP
  • Adem Öztürk BBP
  • Alper Necati Duman DP
  • Ahmet Ay SP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen28.952
  • Kullanılan oy27.030
  • Geçerli oy25.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.169
  • 30 Mar 1428.658
  • 30 Mar 1426.886
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sındırgı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,3
  • %50,3
  • %0
  • %50,3
  • %50,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,4
  • %45,4
  • %0
  • %45,4
  • %45,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yavaş AK Parti
  • Tuncay Öztürk CHP
  • Adem Öztürk BBP
  • Alper Necati Duman DP
  • Ahmet Ay SP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen28.952
  • Kullanılan oy27.030
  • Geçerli oy25.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.169
  • 30 Mar 1428.658
  • 30 Mar 1426.886
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sındırgı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sındırgı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %50,3
    12.746 oy
  • %45,4
    11.496 oy
  • %1,5
    376 oy
  • %1,1
    275 oy
  • %0,8
    213 oy
  • %50,3
    12.746 oy
  • %45,4
    11.496 oy
  • %1,5
    376 oy
  • %1,1
    275 oy
  • %0,8
    213 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    12.512 oy
  • %38,6
    10.388 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0,7
    192 oy
  • %1,4
    375 oy
  • %46,5
    12.512 oy
  • %38,6
    10.388 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0,7
    192 oy
  • %1,4
    375 oy
  • VP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,6
    157 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    157 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    65 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %12,1
    3.266 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    65 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %12,1
    3.266 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Balıkesir Sındırgı Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir Sındırgı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir İlçe Seçim Sonuçları Balıkesir Sındırgı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayları