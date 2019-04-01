Seçim Balıkesir Savaştepe Seçim Sonuçları – Savaştepe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Savaştepe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turhan Şimşek
Turhan Şimşek
AK Parti
%52,7
6.514 oy
Osman Özgür Alaca
İYİ Parti
%40,2
4.967 oy
Diğer
%7
884 oy
Balıkesir - Savaştepe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,7
  • %40,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %52,7
  • %40,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
  • %0
  • %24,3
  • %28,4
  • %0
  • %1,6
  • %45,6
  • %0
  • %24,3
  • %28,4
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turhan Şimşek AK Parti
  • Osman Özgür Alaca İYİ Parti
  • Sedat Alabaş BBP
  • Ali Karakaş SP
  • Ayfer Koçaş BTP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen14.122
  • Kullanılan oy12.989
  • Geçerli oy12.365
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.771
  • 30 Mar 1413.830
  • 30 Mar 1413.126
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Savaştepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turhan Şimşek AK Parti
  • Osman Özgür Alaca İYİ Parti
  • Sedat Alabaş BBP
  • Ali Karakaş SP
  • Ayfer Koçaş BTP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen14.122
  • Kullanılan oy12.989
  • Geçerli oy12.365
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.771
  • 30 Mar 1413.830
  • 30 Mar 1413.126
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Savaştepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Savaştepe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %52,7
    6.514 oy
  • %40,2
    4.967 oy
  • %6,2
    772 oy
  • %0,5
    62 oy
  • %0,4
    50 oy
  • %52,7
    6.514 oy
  • %40,2
    4.967 oy
  • %6,2
    772 oy
  • %0,5
    62 oy
  • %0,4
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
    5.992 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    90 oy
  • %0,7
    87 oy
  • %0,3
    37 oy
  • %45,6
    5.992 oy
  • %0
  • %0,7
    90 oy
  • %0,7
    87 oy
  • %0,3
    37 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    3.188 oy
  • %28,4
    3.732 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,3
    3.188 oy
  • %28,4
    3.732 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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