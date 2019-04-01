Seçim Balıkesir Burhaniye Seçim Sonuçları – Burhaniye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Burhaniye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Kemal Deveciler
Ali Kemal Deveciler
CHP
%53,2
19.515 oy
Necdet Uysal
Necdet Uysal
AK Parti
%42,2
15.498 oy
Diğer
%5
1.688 oy
Balıkesir - Burhaniye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 152 / 154
  • %98,7
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,2
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,6
  • %53,2
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,7
  • %40,2
  • %16,7
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %39,7
  • %40,2
  • %16,7
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Kemal Deveciler CHP
  • Necdet Uysal AK Parti
  • Bahar Karabulut DSP
  • Nuri Bayraktar Bağımsız
  • Fatih Ölmez SP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen45.724
  • Kullanılan oy38.003
  • Geçerli oy36.701
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.826
  • 30 Mar 1435.591
  • 30 Mar 1434.029
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Burhaniye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 152 / 154
  • %98,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,2
  • %53,2
  • %0
  • %53,2
  • %53,2
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,2
  • %42,2
  • %0
  • %42,2
  • %42,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Kemal Deveciler CHP
  • Necdet Uysal AK Parti
  • Bahar Karabulut DSP
  • Nuri Bayraktar Bağımsız
  • Fatih Ölmez SP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen45.724
  • Kullanılan oy38.003
  • Geçerli oy36.701
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1439.826
  • 30 Mar 1435.591
  • 30 Mar 1434.029
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Burhaniye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Burhaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 152 / 154
  • %98,7
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • Bağımsız
  • SP
  • %53,2
    19.515 oy
  • %42,2
    15.498 oy
  • %2
    749 oy
  • %1,2
    425 oy
  • %0,6
    219 oy
  • %53,2
    19.515 oy
  • %42,2
    15.498 oy
  • %2
    749 oy
  • %1,2
    425 oy
  • %0,6
    219 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,7
    13.523 oy
  • %40,2
    13.681 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    648 oy
  • %0,2
    81 oy
  • %39,7
    13.523 oy
  • %40,2
    13.681 oy
  • %0
  • %1,9
    648 oy
  • %0,2
    81 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,4
    163 oy
  • %0,4
    132 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    163 oy
  • %0,4
    132 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %16,7
    5.698 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    52 oy
  • %16,7
    5.698 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    51 oy
  • %0,5
    169 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,5
    169 oy
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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