Seçim Balıkesir Gömeç Seçim Sonuçları – Gömeç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gömeç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet İrem Himam
Mehmet İrem Himam
CHP
%54,1
4.838 oy
Kazim Arslan
Kazim Arslan
AK Parti
%42,1
3.766 oy
Diğer
%4
337 oy
Balıkesir - Gömeç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,1
  • %42,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %54,1
  • %42,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,1
  • %34,9
  • %34,5
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %26,1
  • %34,9
  • %34,5
  • %0
  • %0
  • %4,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İrem Himam CHP
  • Kazim Arslan AK Parti
  • Naim Kocabıyık Bağımsız
  • Şahin Reçber BTP
  • Ahmet Aygören SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen10.685
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.011
  • 30 Mar 148.375
  • 30 Mar 148.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gömeç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,1
  • %42,1
  • %0
  • %42,1
  • %42,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İrem Himam CHP
  • Kazim Arslan AK Parti
  • Naim Kocabıyık Bağımsız
  • Şahin Reçber BTP
  • Ahmet Aygören SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen10.685
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.011
  • 30 Mar 148.375
  • 30 Mar 148.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gömeç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gömeç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %54,1
    4.838 oy
  • %42,1
    3.766 oy
  • %2,6
    232 oy
  • %0,7
    63 oy
  • %0,5
    42 oy
  • %54,1
    4.838 oy
  • %42,1
    3.766 oy
  • %2,6
    232 oy
  • %0,7
    63 oy
  • %0,5
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,1
    2.094 oy
  • %34,9
    2.794 oy
  • %1,7
    138 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0,5
    40 oy
  • %26,1
    2.094 oy
  • %34,9
    2.794 oy
  • %1,7
    138 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0,5
    40 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
    2.764 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    166 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %34,5
    2.764 oy
  • %0
  • %0
  • %2,1
    166 oy
  • %0,1
    6 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.357 / 3.382
  • %99,3
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • %47,9
    373.200 oy
  • %46,3
    361.253 oy
  • %1,6
    12.511 oy
  • %1,3
    9.945 oy
  • %1
    7.484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • %0,7
    5.654 oy
  • %0,5
    3.832 oy
  • %0,3
    2.084 oy
  • %0,2
    1.325 oy
  • %0,1
    1.144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.018 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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