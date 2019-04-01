Seçim Balıkesir Altıeylül Seçim Sonuçları – Altıeylül Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altıeylül Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Avcı
Hasan Avcı
AK Parti
%54,7
60.681 oy
Esin Balıbek
Esin Balıbek
CHP
%40,1
44.484 oy
Diğer
%5
5.722 oy
Balıkesir - Altıeylül İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,7
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • %54,7
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %21,8
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %45,8
  • %21,8
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Avcı AK Parti
  • Esin Balıbek CHP
  • Şerif Kara BBP
  • Halil Uçar SP
  • İlker Yılmaz DSP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen132.095
  • Kullanılan oy115.238
  • Geçerli oy110.887
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.970
  • 30 Mar 14113.705
  • 30 Mar 14109.229
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altıeylül Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • %54,7
  • %54,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
Altıeylül
yukleniyor
Ayvalık
yukleniyor
Balya
yukleniyor
Bandırma
yukleniyor
Bigadiç
yukleniyor
Burhaniye
yukleniyor
Dursunbey
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erdek
yukleniyor
Gömeç
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Havran
yukleniyor
İvrindi
yukleniyor
Karesi
yukleniyor
Kepsut
yukleniyor
Manyas
yukleniyor
Marmara
yukleniyor
Savaştepe
yukleniyor
Sındırgı
yukleniyor
Susurluk
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Avcı AK Parti
  • Esin Balıbek CHP
  • Şerif Kara BBP
  • Halil Uçar SP
  • İlker Yılmaz DSP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen132.095
  • Kullanılan oy115.238
  • Geçerli oy110.887
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.970
  • 30 Mar 14113.705
  • 30 Mar 14109.229
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altıeylül Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altıeylül Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %54,7
    60.681 oy
  • %40,1
    44.484 oy
  • %2,2
    2.428 oy
  • %1,6
    1.771 oy
  • %0,6
    678 oy
  • %54,7
    60.681 oy
  • %40,1
    44.484 oy
  • %2,2
    2.428 oy
  • %1,6
    1.771 oy
  • %0,6
    678 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    50.021 oy
  • %21,8
    23.779 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %0,8
    874 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,8
    50.021 oy
  • %21,8
    23.779 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %0,8
    874 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    443 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    190 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    443 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    190 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    128 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    33.152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    128 oy
  • %0
  • %30,4
    33.152 oy
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    407 oy
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.375 / 3.382
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • %47,8
    374.682 oy
  • %46,4
    364.374 oy
  • %1,7
    13.139 oy
  • %1,3
    10.179 oy
  • %1
    7.798 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
    8.160 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • %0,7
    5.877 oy
  • %0,5
    3.999 oy
  • %0,3
    2.139 oy
  • %0,2
    1.377 oy
  • %0,1
    1.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %31,6
    245.130 oy
  • %0,5
    4.003 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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